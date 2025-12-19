Тръмп заяви пред „Ен Би Си Нюз“, че не изключва възможността за война с Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не изключва възможността за война с Венецуела в публикувано днес интервю за „Ен Би Си Нюз", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не го изключвам, не", каза той в телефонното интервю.

Тръмп също така заяви, че ще има още конфискации на петролни танкери в близост до водите на Венецуела.

Във вторник Тръмп нареди „блокада" на всички санкционирани петролни танкери, пристигащи или напускащи Венецуела, най-новата стъпка на Вашингтон за засилване на натиска върху основния източник на приходи на правителството на Николас Мадуро.

Белият дом за момента не е отговорил на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.