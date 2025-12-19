Турските власти задържаха журналист заради видео, свързано с операции срещу незаконните залагания

Левент Гюлтекин, турски журналист, популярен с политическите си коментари в Ютюб, е бил задържан тази нощ в Истанбул по обвинения в „публично разпространяване на подвеждаща информация" заради негово видео, свързано с операции на турските власти срещу незаконните залагания, съобщи турското издание на Евронюз, цитирано от БТА.

Според публикация в Екс на адвоката на Гюлтекин Чагръ Четин, журналистът е бил задържан в кафене в истанбулския квартал Бебек, около 01:20 ч. местно време (12:20 ч. българско време) тази сутрин, след което е отведен в Главната дирекция на полицията в Истанбул, за да даде показания относно видео, публикувано в канала му на 17 декември. В публикацията на Четин се посочва още, че по-късно днес клиентът му ще бъде отведен в Съдебната палата в Истанбул, за да даде показания пред прокурор в бюрото за киберпрестъпления.

По информация на Евронюз в показанията си Гюлтекин е заявил, че въпросното видео не съдържа елементи, които нарушават законите на страната и е посочил, че не е в състояние да се защити, тъй като не е ясно кои части от видеото му са счетени за „подвеждащи".

В публикуваното от Гюлтекин в четвъртък видео журналистът прави политическа оценка на различни операции срещу незаконните залагания в Турция, осъществени през изминалата година и коментира скорошните арести, свързани с популярната турска онлайн стрийминг платформа „ГЕЙН Медия" (GAIN Media), отбелязва Евронюз.

Гюлтекин има условна присъда от 11 месеца и 20 дни затвор заради негови изказвания от 2022 г., счетени от съда за „обида към президента", подчертава още медията.