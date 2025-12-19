Проливни дъждове наводниха улици в Дубай и Абу Даби (Видео)

Силни гръмотевични бури продължават в Обединените арабски емирства. Проливните дъждове наводниха улици в Дубай и Абу Даби, предаде GulfNews.
Властите призовават жителите да не излизат от домовете си, да избягват райони, податливи на наводнения, и да ограничат пътуванията си.
Emirates и flydubai отмениха няколко полета поради лошото време, а от Министерството на труда и човешките ресурси призоваха компаниите от частния сектор в засегнатите райони да преминат към дистанционна форма на работа на 19 декември.