Проливни дъждове наводниха улици в Дубай и Абу Даби (Видео)

КАДЪР: X/@SouleFacts

Силни гръмотевични бури продължават в Обединените арабски емирства. Проливните дъждове наводниха улици в Дубай и Абу Даби, предаде GulfNews.

Властите призовават жителите да не излизат от домовете си, да избягват райони, податливи на наводнения, и да ограничат пътуванията си.

Emirates и flydubai отмениха няколко полета поради лошото време, а от Министерството на труда и човешките ресурси призоваха компаниите от частния сектор в засегнатите райони да преминат към дистанционна форма на работа на 19 декември. 

КАДЪР: X/@SouleFacts

