Проливни дъждове наводниха улици в Дубай и Абу Даби (Видео)

Силни гръмотевични бури продължават в Обединените арабски емирства. Проливните дъждове наводниха улици в Дубай и Абу Даби, предаде GulfNews. This is not Mumbai, Delhi, Guwahati…



Dubai today early morning. Vehicles navigate floodwater in Dubai’s Al Barsha 1 following heavy rain. pic.twitter.com/BQYflPRKPu — Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) December 19, 2025

Властите призовават жителите да не излизат от домовете си, да избягват райони, податливи на наводнения, и да ограничат пътуванията си. Heavy rain lashed Dubai and Abu Dhabi in the early hours of Friday, leading to flooding and sparking work-from-home arrangements in some parts of the country pic.twitter.com/iHu1iR0yo7 — The National (@TheNationalNews) December 19, 2025