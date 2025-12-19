Путин: Европа рано или късно ще трябва да връща това, което ще открадне от активите на Русия

Европа ще претърпи не само имиджови, а и преки финансови щети в случай на конфискация на руски активи, като ще трябва някога да връща това, което ще открадне. Това заяви на ежегодната си голяма пресконференция руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и БТА.

"Освен имиджовите щети може да има и преки щети, свързани с фундаменталните основи на съвременния финансов ред. И най-важното: каквото и да откраднат и както и да го направят, някога ще трябва да го връщат", посочи руският президент.

"Това няма да е само удар по имиджа на Европейския съюз, а ще подкопае доверието в еврозоната. Всъщност много държави държат своите златни и валутни резерви в еврозоната, не само Русия, а преди всичко страните производителки на петрол", каза Путин, имайки предвид страните с най-големи резерви в чужбина като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ), както и други държави от ОПЕК, посочва Ройтерс.

Лидерите на ЕС постигнаха тази нощ споразумение за отпускането на безлихвен заем на Украйна в размер на 90 млрд. евро, вместо да се използват замразени руски активи.

Решението бе взето след продължили с часове дискусии между европейските лидери относно техническите детайли около евентуалното отпускане на безпрецедентен заем, обезпечен чрез замразените руски активи. Предприемането на подобен ход засега обаче се оказва прекалено сложна задача.

В белгийския депозитар "Юроклиър" (Euroclear) се държат 185 млрд. евро от замразените руски активи и е много трудно да се предоставят на Белгия гаранции срещу финансови и правни рискове от потенциални руски ответни мерки при използването на руското запорирано имущество в полза на Украйна.