Словакия отхвърли плановете за допълнително финансиране на украинската армия

Словакия отказва допълнително финансиране на военните нужди на Украйна, включително от собствени ресурси, защото не вярва във военно решение на конфликта в Киев с Русия, заяви днес премиерът Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Словакия няма да участва в никакви заеми за Украйна и отхвърля допълнително финансиране, включително от ресурсите на Словакия, за военни нужди, защото не вярваме във военно решение на конфликта", каза той пред журналисти в Брюксел.

Заемът за Украйна, договорен тази нощ от Европейския съвет, ще бъде изтеглен само от държавите в ЕС, които желаят да се включат, уточни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция след края на последното за годината заседание на европейските лидери в Брюксел.

Тя посочи, че заемът от 90 милиарда евро ще бъде взет от международните пазари по процедурата на ЕС за т. нар. засилено сътрудничество, при която участват държавите, изявили желание и с възможност за останалите да се присъединят, ако и когато пожелаят. Ясната ни цел е постигането на справедлив и траен мир в Украйна, каза Фон дер Лайен.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща добави, че ЕС си запазва правото да използва запорираното руско имущество за погасяване на този заем. Не целим продължаването на войната, днешните решения са важен принос за постигането на справедлив и траен мир. Единственият начин Русия да седне на масата за преговори е Украйна да бъде силна, посочи той.