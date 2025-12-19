ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАП публикува подкаст епизоди за приемането на евр...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21944322 www.24chasa.bg

Лукашенко: Ракетният комплекс „Орешник“ застъпи на бойно дежурство в Беларус

964
Беларуският президент Александър Лукашенко Снимка: Личен Профил Във Фейсбук

Руският комплекс „Орешник" застъпи на бойно дежурство в Беларус, заяви президентът Александър Лукашенко в изказване на заседание на Всебеларуското народно събрание, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Той застъпи на бойна служба, има не една машина, няма да казвам колко са. А самата пускова установка е беларуско производство", каза Лукашенко.

Лукашенко също така опроверга информация от медиите, че ракетният комплекс „Орешник" е бил разположен в Слуцк.

„Днес прочетох, че нашите безумци там в чужбина са заявили, че някъде в района на Слуцк сме разположили „Орешник". Не искам да казвам къде. И няма да кажа. Но това е пълна лъжа. Никъде в Слуцк не сме разполагали „Орешник", заяви той.

Всебеларуското народно събрание е форум на представителите на всички власти в Беларус, както и на гражданското общество от цялата страна. То е най-висшият орган на държавната власт в страната.

Беларуският президент Александър Лукашенко

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата