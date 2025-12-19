Лукашенко: Ракетният комплекс „Орешник“ застъпи на бойно дежурство в Беларус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският комплекс „Орешник" застъпи на бойно дежурство в Беларус, заяви президентът Александър Лукашенко в изказване на заседание на Всебеларуското народно събрание, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Той застъпи на бойна служба, има не една машина, няма да казвам колко са. А самата пускова установка е беларуско производство", каза Лукашенко.

Лукашенко също така опроверга информация от медиите, че ракетният комплекс „Орешник" е бил разположен в Слуцк.

„Днес прочетох, че нашите безумци там в чужбина са заявили, че някъде в района на Слуцк сме разположили „Орешник". Не искам да казвам къде. И няма да кажа. Но това е пълна лъжа. Никъде в Слуцк не сме разполагали „Орешник", заяви той.

Всебеларуското народно събрание е форум на представителите на всички власти в Беларус, както и на гражданското общество от цялата страна. То е най-висшият орган на държавната власт в страната.