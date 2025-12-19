ЕС удължава до 2031 г. срока за свободното движение на лични данни с Великобритания

Европейската комисия съобщи, че подновява решенията от 2021 г. за свободното движение на лични данни към Великобритания. Така личните данни ще продължат да се движат свободно и безопасно между Европейското икономическо пространство (страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и Великобритания, тъй като британското законодателство предвижда гаранции за защита, равностойни на европейските, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

През юни тази година комисията прие техническо удължаване на решенията от 2021 г. за срок от шест месеца. Междувременно ЕК направи задълбочена оценка на последните промени в британското законодателство. Днешното решение се основава на становището на Европейския комитет по защита на данните и на одобрение от Съвета на ЕС. То ще остане в сила до 27 декември 2031 г. с възможност за подновяване. Комисията ще направи оценка за действието на решението след четири години.

Свободното движение на лични данни е в основата на търговския обмен и на сътрудничеството в областта на правосъдието и правоприлагането, пояснява еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт, цитиран от ЕК.

Приетото днес решение е свързано с излизането на Великобритания от ЕС на 31 януари 2020 г. и последвалите промени в британските закони, дотогава съобразени изцяло с европейското законодателство.