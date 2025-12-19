ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАП публикува подкаст епизоди за приемането на евр...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21944463 www.24chasa.bg

Откриха над 160 кг хероин в камион, превозващ хранителни стоки от Турция за България

1436
Илюстративна снимка за хероин. СНИМКА: Pixabay

Турските власти на митническия пункт Гюрбулак на границата с Иран край град Догубеязит в Източна Турция са разкрили 163,9 килограма хероин при опит да бъде превозен нелегално до България през Турция.

По информация на турската държавна радио и телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА, наркотикът е разкрит в камион, превозващ хранителни стоки за България, натоварен с консервирани храни.

Камионът пристигнал на турския гранично-пропускателен пункт от Иран, като на турската митница бил подложен на проверка от екипи на областната жандармерия в Догубеязит съвместно с екипи на Дирекцията за охрана на митниците.

Според митническите документи камионът превозвал хранителни стоки за България през Турция.

При направената митническа проверка е установено количество от 163,9 кг хероин, укрит в 1152 на брой пластмасови буркани, разположени в 48 кашона.

Шофьорът на камиона, който е ирански гражданин, е задържан по обвинение в наркотрафик.

Илюстративна снимка за хероин. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата