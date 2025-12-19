Германски съд отмени забраната на неонацистката група "Хамърскинс"

Германски федерален съд отмени днес забраната на крайнодясната екстремистка група "Хамърскинс - Германия", наложена през 2023 г., предаде ДПА, цитирана от БТА.

Съдът в Лайпциг се произнесе в полза на жалба, подадена от няколко членове и регионални подразделения срещу забраната, наложена от Министерството на вътрешните работи. Федералните съдии посочиха, че не са убедени в съществуването на национално обединение на "Хамърскинс" и че поради това заповедта за забрана е незаконна.

Тогавашната министърка на вътрешните работи Нанси Фезер взе мерки срещу групата през 2023 г., като забрани организацията и нейните регионални клонове. Полицията извърши претърсвания на членове в 10 от 16-те федерални провинции на Германия. Фезер определи действията като "удар срещу организирания крайнодесен екстремизъм".

"Хамърскинс" се възприемат като братство. Неонацисткото движение се заражда в Съединените щати, а от началото на 90-те години са създадени и регионални клонове в Германия. По време на забраната в страната има около 130 членове според данните на вътрешното разузнаване.

Въпреки това Министерството на вътрешните работи не успя да докаже в съда, че групата има национално ръководство – условие, необходимо за въвеждането на забрана. Съдът не се произнесе дали "Хамърскинс" като организация е противоконституционна. Председателят на съда Инго Крафт обясни, че "съществуването на основания за забрана изобщо не е било важно" в това решение.

Поради това ефектът от решението върху други забрани на подобни асоциации или дори евентуална забрана на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" вероятно ще бъде ограничен.

Забраната на "Хамърскинс" е вторият случай, в който заповед, издадена от Фезер, е отменена. През юни Федералният административен съд отмени и забраната на крайнодясното списание "Компакт".