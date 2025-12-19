Израел, Гърция и Кипър водят разговори за създаване на обща военна единица за бързо реагиране

Високопоставени служители от Израел, Гърция и Кипър водят предварителни разговори за създаване на съвместна военна единица за бързо реагиране от приблизително 2500 души - инициатива, която според различни доклади се разглежда като мярка за възпиране на Турция в Източното Средиземноморие, съобщават гръцки и израелски медии, цитирани от БТА.

По информация на гръцкия вестник „Та неа" в предложението се предвижда в състава на новата военна част да има приблизително по 1000 войници от Израел и Гърция и 500 от Кипър, като тя ще включва също по една ескадрила военни самолети от израелските и гръцките военновъздушни сили.

Перспективите за реализиране на тази идея бяха очертани от израелския анализатор Шай Гал, който отбелязва пред „Та неа": „Създаването на гръцко-израелска военна единица за бързо реагиране не е съюз срещу някого". „Тази единица запълва стратегически вакуум. От Родос до Кипър и Израел, нефтени платформи, тръбопроводи и електрически кабели са разположени в море, което някои страни възприемат като своя „Мави Ватан", коментира още Гал, правейки препратка към Турция и нейната доктрина за морските пространства, носеща името „Мави Ватан" (Mavi Vatan), което в превод от турски означава „синя родина".

В същото време израелското издание „и24НЮЗ" (i24NEWS) отбелязва, че развитието на обсъжданията по темата идва непосредствено преди очаквана следващата седмица среща на високо равнище между гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, кипърския президент Никос Христодулидис и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Според източници, цитирани от израелската медия, новата военна единица трябва да представлява „гъвкава сила, която може да бъде активирана бързо при необходимост", а „дори самото обсъждане на темата има за цел да изпрати послание". Цитираните източници, също така подчертават, че към момента разговорите не са финализирани и няма решения относно структурата, мандата или сценариите за разгръщане на новата военна част.