Френските законодатели не успяха да постигнат компромис около бюджета на Франция за 2026 г.

Френските законодатели не успяха да постигнат компромис около проектобюджета на Франция за 2026 г., което може да доведе до приемането на специален закон за прехвърляне на разходните лимити през новата година, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Членовете на съвместна комисия от законодатели от двете камари на френския парламент, които заседаваха днес, не намериха съгласие около нова версия на бюджета след по-малко от час преговори.

Премиерът Себастиен Лекорню заяви, че в понеделник ще проведе консултации с ключови политически лидери относно стъпките, които трябва да бъдат предприети, като добави, че парламентът вече няма да може да гласува бюджета преди края на годината.

Провалът на преговорите вероятно ще принуди Лекорню да се обърне към извънредно законодателство, което да позволи разходите, събирането на данъци и заемането на средства през новата година, докато не бъде постигнато съгласие около вариант на бюджет.

Подобно законодателство обаче би предложило краткосрочно решение, каза по-рано днес управителят на Централната банка на Франция Франсоа Вилроа дьо Гало.

„Извънредно законодателство не дава никакъв избор. Но ние се нуждаем, например, от повече разходи за отбрана", заяви Вилроа дьо Гало пред радио „Франс интер" преди провала на преговорите.

Извънредните текстове ще доведат и до дефицит, който е значително по-висок от желания, предупреди той и обясни, че по този начин няма да има никакви мерки по отношение на икономии или данъчна политика.

Правителството настоява за фискален дефицит под 5 процента

Инвеститорите и рейтинговите агенции следят отблизо финансовото състояние на Франция, докато премиерът Лекорню се бори да овладее бюджетния дефицит, който тази година достига 5,4 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) – най-високият на страна от еврозоната.

Правителството на малцинството на Лекорню настоява, че бюджетът трябва да задържи фискалния дефицит под границата от 5 процента през идната година, след като вече отстъпи от първоначалната си цел от 4,7 процента, за да спечели подкрепата на депутатите социалисти.

В понеделник Сенатът (горната камара на парламента) одобри бюджет за 2026 г. с фискален дефицит от 5,3 процента, след като консерваторите блокираха увеличенията на данъците, които трябваше да компенсират по-големия от планираното по-рано недостиг на финансиране за държавното обществено осигуряване, одобрен от долната камара на парламента.

Пространството за маневри пред френското правителство е ограничено на фона на фрагментирания френски парламент, където политическите битки относно бюджета вече свалиха три правителства, откакто партията на президента Еманюел Макрон загуби мнозинството си в предсрочните избори през 2024 г., посочва Ройтерс.

Несигурността около бюджета на Франция коства на икономиката на страната 0,2 процентни пункта от растежа, отбеляза по-рано френският централен банкер Франсоа Вилроа дьо Гало.

Междувременно, след неуспеха около новата версия на френския бюджет, доходността на 30-годишните държавни облигации на Франция се повиши до най-високото си ниво от април 2009 година.

Доходността на 30-годишните френски облигации скочи с 7,5 базисни пункта до 4,5278 процента към 13:30 часа българско време, докато доходността на 10-годишните облигации се повиши с 5,7 базисни пункта до 3,6117 на сто.

Доходността на 2-годишните френски облигации остана относително непроменена, като се повиши с 0,5 базисни пункта до 2,3016 на сто.