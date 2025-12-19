Убитите при американски удари в Тихия океан от септември насам са вече над 100

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската армия нанесе вчера удари по две лодки на предполагаеми наркотрафиканти в източната част на Тихия океан, при което бяха убити пет души, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Агенцията отбелязва, че по нейни данни, базирани на информация от властите, от началото на операциите през септември в Карибско море и източната част на Тихия океан са убити най-малко 104 души.

Ударите вчера бяха третите за тази седмица - в понеделник бяха убити осем души, а в сряда - още четирима.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп не е предоставяла каквито и да било доказателства, че корабите, срещу които са насочени ударите, наистина са били замесени в някакъв трафик. Всеки път в "Екс" беше публикувано почти идентично съобщение от американското командване за Латинска Америка и Карибите (Саутком), придружено от видеоклип на плавателен съд, движещ се с висока скорост, който в един миг пламва като факла.

"Съдовете се движеха по известните маршрути за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан и бяха замесени в операции по трафик на наркотици. Общо петима наркотерористи от мъжки пол бяха убити по време на тези операции, трима на първия кораб и двама на втория", съобщи вчера командването.

Ударите са били нанесени в международни води, според същия източник.

Правната легитимност на тази кампания, която официално е насочена срещу картелите, подхранващи трафика на наркотици в САЩ, предизвиква оживени дебати в света и в американските политически среди. Експерти и представители на ООН осъдиха случилото се като екзекуции без съд.

Доналд Тръмп обвинява своя венецуелски колега Николас Мадуро, че е начело на мрежа за трафик на наркотици. Политическият му противник отрича това твърдение.

Във вторник Тръмп обяви "пълна блокада" срещу петролни танкери, подложени на санкции, които пътуват към или от Венецуела. Той поддържа от седмици неяснота относно евентуална сухопътна интервенция.

Конгресмени - представители както на демократичната опозиция, така и на президентското мнозинство - твърдят, че евентуална операция на венецуелска територия би изисквала одобрението на американския Конгрес. Вчера обаче Тръмп заяви, че не е длъжен да иска такова.

"Не съм длъжен", заяви Тръмп, който се опасява от изтичане на информация от страна на конгресмените.

Администрацията твърди, че ударите са част от започналия "въоръжен конфликт" срещу картелите, класифицирани като "чуждестранни терористични организации".