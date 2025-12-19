Путин: Москва е готова за мирно уреждане, което да бъде насочено към "първопричините за конфликта"

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Москва е готова за мирно уреждане на войната в Украйна, което да бъде насочено към "първопричините за конфликта", предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"До момента не виждаме истинска готовност от страна на Украйна... Но все пак получаваме някои сигнали, включително от режима в Киев, че са готови да участват в някакъв вид диалог. Искам само да заявя, че винаги сме казвали, че сме готови и искаме да прекратим конфликта мирно, на базата на принципите, които изложих още през юни 2024 г. в руското външно министерство, като се насочим към първопричините за конфликта", каза Путин.

Путин настоява всички територии в четири ключови области, превзети от неговите сили, както и Кримският полуостров, незаконно анексиран през 2014 г., да бъдат признати за руска територия. Той също така изисква Украйна да се изтегли от някои източни области, които руските войски все още не са превзели. Киев публично е отхвърлил всички тези изисквания, отбеляза Ройтерс.

Кремъл също така настоява Украйна да се откаже от стремежа си да се присъедини към НАТО и предупреди, че няма да приеме разполагането на войски от държави членки на блока, като ще ги счита за "легитимна цел". Путин многократно е заявявал, че Украйна трябва да ограничи армията си и да признае руския език за официален – изисквания, които той поставя от самото начало на конфликта.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви готовност да се откаже от кандидатурата на страната за НАТО, ако САЩ и другите западни държави предоставят гаранции за сигурност, подобни на тези за страните членки на блока. В същото време той подчертава, че предпочитаната от Украйна опция остава членството в НАТО като най-добрата гаранция за сигурност.

Руският президент подчерта, че войските на Москва напредват по бойното поле в Украйна и изрази увереност, че Кремъл ще постигне целите си с военни средства, ако Киев не се съгласи с условията на Русия в мирните преговори, съобщи Асошиейтед прес.

По време на годишната си пресконференция Путин заяви, че руските сили са "изцяло поели стратегическата инициатива" и ще постигнат още успехи до края на годината.

"Войските ни напредват по цялата линия на контакт – по-бързо в някои райони, по-бавно в други, но врагът се оттегля във всички сектори", каза Путин по време на излъчваната на живо пресконференция. "След като войските ни изтласкаха врага от Курска област, стратегическата инициатива премина изцяло в ръцете на руските въоръжени сили. Това означава, че нашите войски напредват по цялата линия на контакт – на някои места по-бързо, на други по-бавно, но във всички посоки врагът се оттегля", добави той.

Заради непрекъснати атаки срещу енергийните съоръжения на страната Украйна е на ръба на фалит и отчаяно се нуждае от повече средства от западните си съюзници, отбелязва АП. Снощи лидерите на Европейския съюз се договориха да предоставят безлихвен заем, но не успяха да разрешат разногласията с Белгия относно използването на замразени руски активи за финансиране на средствата.

Путин коментира, че използването на руските активи за подпомагане на Киев би било ограбване и че това би изплашило инвеститорите, "не само нанасяйки удар върху имиджа, но и подкопавайки доверието в еврозоната".

"Не може да се говори за кражба. Кражбата е тайно присвояване на имущество, а тук се опитват да го направят открито – пладнешки обир. Защо това не може да се осъществи? Защото последствията могат да бъдат сериозни за крадците", заяви той.

"Това не е само удар върху имиджа им; това подкопава доверието в еврозоната. Много държави, не само Русия, но и преди всичко страни производители на петрол, държат своите златни и валутни резерви в еврозоната", каза Путин.

Путин говори и по въпроса за руската икономика и бюджета.

"Растежът на БВП е 1% – това е съзнателно решение от страна на правителството, централната банка и цялото ръководство на страната, свързано с целите за инфлацията. Общата цел се постига, като инфлацията ще бъде вероятно под 6% до края на годината – около 5,7 – 5,8%. Забавянето на растежа е съзнателна стъпка, платена за поддържане на качеството на икономиката и макроикономическите показатели", заяви той.

Той също така заяви, че потокът от доброволци в армията остава силен, надхвърляйки 400 000 души тази година. АП не може да потвърди твърдението по независим път. Правителството предлага относително високо заплащане и големи социални пакети за доброволците, които увеличават числеността на войските.

Кремъл твърди, че разчита единствено на доброволци за борба в Украйна, но медии и правозащитни организации съобщават, че военни понякога принуждават наборници да подпишат договори за армията.