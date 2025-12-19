ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-малко 9 души бяха ранени при нападение с нож в Тайпе

Най-малко девет души бяха ранени при нападение с нож в Тайпе, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Преди атаката заподозреният е хвърлил димки на станция на метрото, близо до главната жп гара на града. На кадри от местна медия се вижда как заподозреният слиза на следващата спирка на метрото и хвърля още димки на улицата, преди да извади нож и да намушка минувачи.

Тайванският премиер Чо Чжунг-тай не съобщи повече подробности и мотивите за нападението засега остават неясни.

Новинарската агенция на Тайван съобщи, че заподозреният е паднал или се е хвърлил от висок етаж на търговски център. Полицейски екип е извикал линейка, която го е откарала в болница.

