Прокуратурата обжалва отказа на съда да екстрадира Игор Гречушкин, обвинен за взрива в Бейрут

Софийска градска прокуратура обжалва отказа на съда да екстрадира Игор Гречушкин, който е обвинен за взрива в пристанището на Бейрут от 4 август 2020 г. При експлозията загинаха над 220 души.

Гречушкин е издирван от ливанските власти във връзка с катастрофалната експлозия в пристанището на Бейрут от 4 август 2020 г. Според разследването, той е собственик на кораба "Росус", превозвал амониев нитрат, с който е предизвикал смъртоносната експлозия.

По-рано ливански съдия пристигна в София за разпит по делото за експлозията в Бейрут през 2020 г.

Смъртоносната експлозия е една от най-големите неядрени експлозии в света, при която загинаха над 220 души, а хиляди бяха ранени

На 10 декември Софийският градски съд отказа да бъде предаден на Ливан Игор Гречушкин, обвинен за взрива на кораба, при който загинаха над 200 души през 2020 г. Според съда не са налице достатъчно гаранции, че в искащата страна няма да приложат смъртно наказание. Съдът отмени и мярката му „задържане под стража", но тя ще продължи да се изпълнява до произнасянето на Апелативен съд - София.

Според прокуратурата съдът неправилно е приел, че ливанските власти не са предоставили достатъчни гаранции, че спрямо Гречушкин няма да бъде приложено смъртно наказание за извършеното от него престъпление, съобщава Би Ти Ви. Атакувано е също така, че писмените гаранции са издадени от некомпетентен орган. От прокуратурата смятат, че е грешка, че не са взети предвид множеството доказателства, че именно в резултат на умишлените действия на Гречушкин са настъпили катастрофални последици, довели до смъртта на стотици деца и щети за милиарди долари.

Според ливанските власти експлозията е била предизвикана от пожар в склад, където тонове амониев нитрат са били съхранявани без надлежна безопасност, въпреки че е имало многократни предупреждения към висши длъжностни лица. Експлозията е определяна, като една от най-големите неядрени експлозии в света, при която загинаха над 220 души, а хиляди бяха ранени.

От градската прокуратура също така обжалват и отмяната на мярката за неотклонение „задържане под стража".