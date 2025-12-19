ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Заводи на „Хонда“ в Китай и Япония спират вре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21944977 www.24chasa.bg

Службата за сигурност на Украйна за първи път атакува танкер от руския „сенчест флот” в Средиземно море

2148
Кораб от руския "сенчест флот" за незаконна търговия СНИМКА: Пиксабей

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) проведе нова, безпрецедентна специална операция на повече от 2000 километра от територията на Украйна, предаде Укринформ, като се позова на представител от ССУ.

В рамките на многоетапна операция в неутралните води на Средиземно море, Центърът за специални операции „Алфа" на ССУ нанесе удар с безпилотни летателни апарати върху руския танкер КЕНДИЛ, част от така наречения „сенчест флот".

По време на специалната операция руският кораб не е превозвал никакъв товар и е бил празен. Атаката не е представлявала заплаха за околната среда в региона. „Русия използваше този танкер, за да заобиколи санкциите и да генерира средства, които бяха насочени към войната срещу Украйна. Следователно, от гледна точка на международното право и законите и обичаите на войната, това е абсолютно легитимна цел за ССУ. Врагът трябва да разбере, че Украйна няма да спре и ще го удари навсякъде по света, където и да се намира", се казва още в изявлението.

В резултат на атаката руският танкер е претърпял сериозни повреди и вече не може да се използва по предназначение, пише БТА.

Кораб от руския "сенчест флот" за незаконна търговия СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата