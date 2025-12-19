Службата за сигурност на Украйна за първи път атакува танкер от руския „сенчест флот” в Средиземно море

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) проведе нова, безпрецедентна специална операция на повече от 2000 километра от територията на Украйна, предаде Укринформ, като се позова на представител от ССУ.

В рамките на многоетапна операция в неутралните води на Средиземно море, Центърът за специални операции „Алфа" на ССУ нанесе удар с безпилотни летателни апарати върху руския танкер КЕНДИЛ, част от така наречения „сенчест флот".

По време на специалната операция руският кораб не е превозвал никакъв товар и е бил празен. Атаката не е представлявала заплаха за околната среда в региона. „Русия използваше този танкер, за да заобиколи санкциите и да генерира средства, които бяха насочени към войната срещу Украйна. Следователно, от гледна точка на международното право и законите и обичаите на войната, това е абсолютно легитимна цел за ССУ. Врагът трябва да разбере, че Украйна няма да спре и ще го удари навсякъде по света, където и да се намира", се казва още в изявлението.

В резултат на атаката руският танкер е претърпял сериозни повреди и вече не може да се използва по предназначение, пише БТА.