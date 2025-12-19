Властите в Турция задържаха известни личности заради съмнения за употреба на наркотици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Властите в Турция са провели трета поредна операция по задържане на известни личности, част от мащабна кампания срещу употребата на наркотици в развлекателната индустрия, съобщава в. „Миллиет", цитиран от БТА.

В рамките на разследването, водено от Главната прокуратура на Истанбул, по обвинение в „Производство и търговия с наркотични или упойващи вещества" са задържани актрисата Саадет Езги Еюбоглу, мениджърът Есер Кючюкерол, модните консултанти Йигит Мачит, Мехмет Али Гюл, моделът Гизем Тюреди и още две лица, които са обвинени в производство, разпространение и употреба на наркотични вещества.

При претърсванията, извършени в дома на заподозрените, са били открити три незаконни пистолета, 111 броя таблетки синтетичен наркотик, наркотични вещества във вид на кристали, както и 19 броя фалшиви доларови банкноти, съобщава още „Милиет", позовавайки се на информация от турската информационна агенция ДХА.

През октомври 19 известни личности от Турция, сред които певиците Хадисе Ачъкьоз, Ирем Дериджи, инфлуенсърите Дилян Полат, Енгин Полат, Дуйгу Йозаслан Мутаф, актьорите Кубилай Ака, Каан Йълдъръм, Мерт Язъджъоглу, актрисите Беррак Тюзюнтач, Демет Евгар Бабаташ, Зейнеп Мерич Арал Кескин и Йозге Йозпиринчиджи, бяха откарани в жандармерията, за да дадат показания и кръвни проби заради съмнения за употреба на незаконни вещества.

Турската поп певица Алейна Тилки, популярната създателка на съдържание Данла Билич и актрисата Ирем Сак също бяха задържани при подобна операция, проведена вчера (18 декември) в Истанбул.