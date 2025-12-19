Русия очаква Сърбия да спази ангажиментите си към НИС

Русия очаква Сърбия да изпълни задълженията си по междуправителственото споразумение за (сръбската петролна компания) НИС, заяви руският президент Владимир Путин по време на конференция под надслов "Годината в преглед" в Москва, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Той подчерта, че Москва приема, че "приятелското ръководство на Сърбия" ще се съобрази с договореностите и ще гарантира изпълнението им, като отбеляза, че в противен случай се поставя под въпрос сигурността на инвестициите.

"Как можем да инвестираме пари в икономиката на дадена страна, ако дори междуправителствените споразумения не работят? Къде са гаранциите за сигурност?", заяви руският президент, цитиран от агенцията.

Той посочи, че въпреки външните опити за подобряване на отношенията, санкционният натиск срещу Русия продължава и засяга и "Газпром нефт" – собственик на НИС. По думите му руската компания е инвестирала над 3 млрд. долара в сръбската петролно-газова компания, която е превърната в модерно и високоефективно предприятие и е сред основните данъкоплатци в сръбския бюджет.

По информация на сръбската агенция ТАНЮГ, Путин е допълнил, че Москва е запозната със ситуацията около НИС и се надява да бъде намерено съвместно решение.

"Имаме междуправителствено споразумение и предполагаме, че сръбското ръководство ще го има предвид. Имаме идея в каква посока искаме да се движим заедно и работим по нея, като се надявам да намерим необходимото решение", каза руският президент, цитиран от сръбски медии.

Путин добави, че санкционният натиск продължава да се използва като средство за демонстриране на сила, но Москва очаква Белград да изпълни поетите ангажименти и изрази увереност, че Русия и Сърбия ще реализират и други съвместни проекти в бъдеще.