Стокхолм извика иранския посланик заради смъртна присъда на швед за шпионаж

Шведското правителство извика иранския посланик в страната след информации, че шведски гражданин е осъден на смърт в Иран, съобщи днес външният министър Мария Малмер Стенергард, цитирана от Франс прес и БТА.

„Получихме информация, че той е осъден на смърт на първа инстанция, но все още не можем да го потвърдим. Работим за изясняване на ситуацията", каза на пресконференция Стенергард. „В сряда извикахме иранския посланик, за да заявим ясно, че осъждаме тази смъртна присъда", добави тя.

Иранските съдебни власти съобщиха във вторник, че мъж, арестуван в Иран през юни по време на войната в Израел и съден за шпионаж, има шведско и иранско гражданство.

Обвиняемият е „получил шведското си гражданство през 2020 г." и оттогава живее в Швеция, каза говорителят на иранското правосъдие Асгар Джахангир. Мъжът е влязъл в Иран месец преди първите израелски удари на 13 юни 2024 г., допълни той.

Преди няколко дни Техеран съобщи, че този човек - един от многото обвинени в шпионаж след войната с Израел, ще бъде изправен пред съда.

„Той е бил нает от тайните служби на ционисткия режим през 2023 г., срещал се е с (израелски) агенти и е бил обучаван в шест европейски столици", заяви ирански говорител, според когото обвиняемият е осъществил няколко пътувания в Израел, последното от които две седмици преди да влезе в Иран.

Техеран не признава двойното гражданство и съди притежателите на ирански паспорт въз основа на собствените си закони. Шпионажът се наказва със смърт, припомня АФП.