Британско семейство качи мъртва 89-годишна жена на борда на самолет от Испания

Британско семейство е обвинено, че е качило мъртва баба на полет на easyJet от Испания, след като е казало на кабинния екипаж, че е "уморена".

Възрастната британска пътничка е била качена на полет на easyJet от Испания до Гетуик, когато вече е била мъртва, твърдят ужасени пасажери.

89-годишната жена е била подпомогната да се качи на борда на самолета от петима нейни роднини, които, според свидетели, са казали на персонала на авиокомпанията, че не е добре и е заспала, пише "Дейли мейл".

Но точно преди излитане кабинният екипаж е бил уведомен, че жената е починала. Самолетът е бил обърнат преди да напусне пистата - и полетът е бил забавен с 12 часа.

Съпътници разказаха как тялото е било избутано с инвалидна количка до местата на групата в задната част на самолета и повдигнато на нейното място, подпомагано от петима членове на семейството ѝ, пише "Дейли мейл".

Те твърдят, че на групата е било позволено да се качи на самолета само защото са казали на служител на борда, който е поставил под въпрос очевидното лошо здравословно състояние на жената, че тя е „просто уморена".

Един пътник дори твърди, че е чул един от групата да казва на служителя: „Всичко е наред, ние сме лекари".

След това самолетът е започнал да рулира до края на пистата, но след това драматично спрял мигове преди излитане, когато подозрителният екипаж осъзнал, че жената е мъртва, казаха свидетели.

Авиокомпанията твърди, че пътниците грешат, защото жената е имала сертификат за годност за полет и е била жива, когато се е качила на самолета.