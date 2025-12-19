Зеленски: Ако Украйна бъде победена, Русия ще се заеме незабавно с Полша

В случай на поражение на Украйна, Русия ще се заеме "незабавно" със съседна Полша, заяви украинският президент Володимир Зеленски във Варшава на обща пресконференция със своя полски колега Карол Навроцки, предаде Франс прес.

Зеленски добави, че неговата страна може да предостави на Полша съвети за защитата срещу дронове и за гарантирането на по-добра сигурност в Балтийския регион, отбелязва Ройтерс. Освен това украинският президент покани полския си колега да посети Киев, а полския бизнес - да участва във възстановяването на Украйна, пише Укринформ.

Зеленски изрази надежда, че днешното посещение ще доведе до нова и още по-съществена глава в полско-украинските отношения. Това са отношения "не просто на съседи, а на два европейски стълба, без които просто няма да има свобода в нашата част на Европа, защото няма да има сигурност", подчерта украинският президент.

Независимостта на Полша и Украйна е основата, която позволява на всички страни в тази част на Европа да живеят свободно, без върховенство на Москва, добави той.

"Русия иска раздор, иска да разруши и разбие такъв силен съюз - съюзът на два народа, на много поколения украинци и поляци. Ние няма да им позволим да направят това", подчерта Зеленски, цитиран от БТА.

Посещението на Зеленски във Варшава е лоша новина за Русия, защото то показва единството между страните по стратегически значимите въпроси, заяви от своя страна полският президент Карол Навроцки.

"Полша, Украйна, страните от региона, страни с демократични ценности, са единни и това никога не е било под съмнение", подчерта той на пресконференцията.

Решението на ЕС да предостави на Украйна заем на стойност 90 милиарда евро е сигнал за Русия, че няма смисъл да продължава войната си с Киев, защото украинската страна има финансова подкрепа, заяви още Зеленски, цитиран от Ройтерс. Той отново заяви, че решението, постигнато в Брюксел, тази нощ, е победа за Украйна.

Киев е изправен пред бюджетен дефицит от 45 милиарда долара за следващата година и планира да използва европейските средства в подкрепа на отбраната си, както и за социални и хуманитарни разходи.

По-рано днес Зеленски се срещна с Навроцки. Това е третото посещение на украинския президент в Полша за тази година. Предишните посещения бяха през януари.

Навроцки заяви днес, че Полша може да изпрати изтребители МиГ-29 на Украйна в замяна на системи за борба с дронове. Варшава се стреми към реципрочно партньорство и се надява, че въпросът може да бъде решен, подчерта той на съвместната си пресконференция със Зеленски.