Виктор Орбан: Без право на вето няма смисъл от членство в ЕС

Правото на вето е смислена и полезна възможност, без която няма смисъл Унгария да бъде член на Европейския съюз, заяви в Брюксел унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от унгарската агенция МТИ.

На пресконференция след срещата на върха на ЕС Орбан подчерта, че съществува пряка връзка между националния суверенитет и жизнения стандарт. "Затова не трябва да бъдем част от империя", каза той, цитиран от БТА.

По думите му, ако на националните държави бъде отнето правото на вето по важни въпроси, Европейският съюз ще се превърне в империя. Това, според него, не е само въпрос на суверенитет за унгарците и за самия него, но и икономически въпрос.

"Никога Унгария не е просперирала като част от потисническа империя", заяви още унгарският министър-председател.