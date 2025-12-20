"Домът е там, където е сърцето" – Мелания украси Белия дом със 7600 м панделки, 10 хил. пеперуди и 6000 блокчета "Лего" (Снимки)

150 доброволци цяла седмица правиха декора в дома на американския президент

“Домът е там, където е сърцето” е насловът в основата на тазгодишната коледна декорация на Белия дом, за която отговаря първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Мотото преплита в себе си идеята за американския дух, щедростта, патриотизма и благодарността. За да се превърне визията в реалност, в украсяването, което продължи цяла седмица, се включиха над 150 доброволци. Благодарение на тях сега домът на първата двойка на САЩ гордо помещава над 7600 метра панделки, 54 килограма джинджифилови бисквитки, повече от 10 хил. изкуствени пеперуди, 51 елхи и около 6000 блокчета “Лего”, с които беше направен портрет на президента Доналд Тръмп.

Това е петият празничен сезон, за който Мелания отговаря. По време на първия мандат на Тръмп

дизайнерските решения за украсата на първата дама бяха подложени на остри критики

и е доста възможно това да е повлияло на решението ѝ сега да заложи на по-традиционни декорации.

По време на първото управление на съпруга си първата дама на САЩ Мелания Тръмп беше силно критикувана за някои от дизайнерските си решения по отношение на коледната украса. СНИМКА: РОЙТЕРС

Друго по-различно тази година е мястото, от което гостите влизат за коледни обиколки. Преди те стартираха от Източното крило и минаваха през Източната колонада - остъкления коридор, свързващ Източното крило с основната резиденция. Така посетителите имаха възможност да разгледат историческите помещения на приземния етаж, сред които библиотеката на Белия дом и стаята “Вермейл”. Но след като Източното крило беше съборено, за да се направи място за голямата бална зала на Тръмп, посетителите сега влизат през предните врати.

Част от декора са четири елхи в Източната зала под наслов “Америка 250” в чест на рождения ден на страната догодина. СНИМКА: РОЙТЕРС

Обновената обиколка започва в Източната зала, чиято украса с тематика “Америка 250” отдава почит на рождения ден на страната догодина. В залата са разположени четири вечнозелени дървета, осветени с блестящи светлини, панделки и орнаменти в червен, бял и син цвят, напомнящи за знамето на САЩ.

Зелената зала е с тематика “Семейното забавление”, там е и лего портретът на Тръмп. СНИМКА: РОЙТЕРС

Орнаменти от декора на Зелената стая. СНИМКА: РОЙТЕРС

Зелената зала е вдъхновена от “семейното забавление”, коментират от офиса на първата дама. В нея се помещават два портрета от 6000 блокчета “Лего” на Доналд Тръмп и бащата на нацията Джордж Вашингтон, замък от карти и дървета от домино. Официалната коледна елха на Белия дом тази година беше сребриста ела, донесена от Мичиган, като тя се намира в Синята стая. Дървото е украсено със сини кадифени панделки,

2800 блестящи звезди и големи орнаменти, изобразяващи официалните цветя и птици на всеки щат

и територия. За да се побере 5,5-метровата елха, бе махнат полилеят в Синята стая. От кабинета на Мелания отбелязват, че с елхата се отдава почит на т.нар. семейства със златни звезди. В САЩ терминът се отнася до златните звезди, които получават близките на загинали военни, като традицията започва по времето на Първата световна война.

Официалната елха в дома на президентската двойка беше донесена от Мичиган. Поради това, че е висока над 5 м, трябваше да се махнат полилеите от Синята стая. СНИМКА: РОЙТЕРС

Декорацията на Червената стая вероятно е най-близка до първата дама. Помещението е украсено с над 10 хил. пеперуди, които илюстрират трансформацията на младите хора, представляващи бъдещето на нацията. Пеперудите са свързани с кампанията на Мелания Be Best и по-конкретно инициативата “Подпомагане на бъдещето” в подкрепа на млади хора, които са били в приемна грижа. В Червената стая доброволци изрисуваха на ръка надписа Be Best върху коледните играчки.

Ръчно рисувани коледни играчки в Червената стая, посветени на инициативата на Мелания Be Best. СНИМКА: РОЙТЕРС

Част от декорацията тази година е и масивна 54-килограмова реплика на Белия дом, направена от традиционни джинджифилови бисквити, като тя е изложена в Държавната трапезария. Изработената с голяма прецизност от сладкарите захарна репродукция включва поглед отвътре към Жълтата овална стая в резиденцията.

Репликата от джинджифилови бисквитки на Белия дом тежи цели 54 килограма. СНИМКА: РОЙТЕРС

Официално дебютът на декора в Белия дом беше в началото на месеца, като доброволци от цялата страна се събраха в седмицата, през която бе Денят на благодарността, за да украсяват. От общо 12 хил. кандидати бяха избрани 150, които след това бяха разделени на екипи по залите.

Една от спечелилите конкурса беше Амбър Уелч - собственичка на малък бизнес от Тулса, Оклахома. Тя бе част от екипа, отговорен за Синята стая. “Преживяването за мен беше съпътствано със силно чувство на патриотизъм, на възхищение, че стоя тук, където са стояли предците ни. Това е емоционален момент, който носи много гордост и радост”, коментира Уелч пред Си Ен Ен. По думите ѝ все пак има и момент на смирение и скромност: “Толкова много исторически събития са се случили тук, а това е моята роля”.

Въпреки че Мелания досега е прекарала по-голямата част от мандата си далеч от Белия дом в Палм Бийч, Флорида, или в Ню Йорк, тя все пак беше силно ангажирана в планирането на тазгодишната коледна украса. Според служители от нейния кабинет тя черпела вдъхновение от “радостите, предизвикателствата и честите промени, произтичащи от майчинството и бизнеса”.

“Постоянното пътуване ме научи, че

домът не е просто физическо пространство,

а по-скоро топлината и уютът, които нося в себе си, независимо от заобикалящата ме среда”, коментира наскоро Мелания при представянето на продуцентската си компания Muse Films. Тя обясни, че документалният филм “Мелания”, в чиято направа тя участва, е окупирал по-голямата част от времето ѝ. Лентата излиза по кината през януари 2026 г.

При първото управление на Доналд Тръмп през 2017 г. Мелания избра класическата тема “Почитани традиции”. Тя включваше едно от любимите коледни занимания на 32-ия президент на САЩ Франклин Рузвелт, който по време на мандата си обичал да чете на глас издание от 1866 г. на “Коледна песен” на Чарлз Дикенс. Мелания тогава отдаде почит и към темата “Лешникотрошачката” на първата дама Джаки Кенеди от 1961 г.

Темата за патриотизма от 2018 г., в която преобладаваше червеният мотив, беше

критикувана заради запомнящите се кървавочервени дървета,

наредени в Източната колонада.

Мнозина ги сравниха с антиутопичния роман “Разказът на прислужницата” на канадската писателка Маргарет Атууд. Мелания тогава защити избора си и посочи: “Ние сме в XXI в. и всеки има различен вкус”. Преди дни Тръмп похвали съпругата си за избора на декорация и посочи, че този път ѝ е дал съвет: “Казах ѝ: “Скъпа, направи ми услуга, направи ги този път зелени”.

Медиите в САЩ припомнят, че съпругата на президента невинаги е била особено ентусиазирана от задължението да отговаря за коледната украса на Белия дом. През лятото на 2018 г. тя беше тайно записана, докато изразява разочарованието си от критиките, отправени към нея за политиките на Тръмп, които разделяха семейства на границата между САЩ и Мексико.

“Късам си задника от работа за коледните украси,

а на кого, по дяволите, му пука изобщо за Коледа? Но трябва да го направя, нали?”, недоволства Мелания в записи, дело на бившата ѝ приятелка и съветничка Стефани Уолкоф. Първата дама продължава: “Добре, казвам, че планирам Коледа, а те ми казват: “Ами децата, които бяха разделени?”. Оставете ме на мира, по дяволите”.