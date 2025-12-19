950 тона хуманитарна помощ пътува от Кипър за Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

44 контейнера с общо 950 тона хуманитарна помощ, предоставени в рамките на съвместна инициатива на Кипър, Франция, Словакия, Кувейт и Обединените арабски емирства, ще бъдат изпратени в събота за Газа по хуманитарния коридор „Амалтея", съобщава „Сайпръс мейл".

Президентът Никос Христодулидис каза след заседанието на Европейския съвет в Брюксел снощи, че е информирал своите колеги за предстоящата в събота нова мисия през хуманитарния коридор.

Отделно Христодулидис съобщи за писмо от председателя на Европейската комисия, в което се посочва, че Кипър, заедно с Австрия и Германия, са държавите членки на ЕС, които са регистрирали най-много връщания на сирийски бежанци, съобщи БТА.

В писмото ЕК е споменала и за положителни перспективи за присъединяването на Кипър към Шенген, като е отбелязала постигнат напредък в тази посока, каза още кипърският президент.

„Амалтея" е морски хуманитарен коридор, иницииран от Кипър през 2024 г., който осигурява доставка на хуманитарна помощ за Газа, след като корабът предварително се инспектира в Кипър.