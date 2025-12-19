ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Потребителското доверие в Еврозоната е намаляло

Конгресмени искат незабавно разследване на съмнителната смърт на българин в затвор в САЩ

Ненко и съпругата му Радка СНИМКА: Личен архив

Членове на Камарата на представителите на САЩ поискаха незабавно и прозрачно разследване на смъртта на българин в център за задържане на мигранти в северната част на щата Мичиган.

В обща позиция представителките от Демократическата партия Делия Рамирес и Рашида Тлаиб заявиха, че са "дълбоко обезпокоени" от смъртта на 56-годишния Ненко Ганчев.

"Въпреки че Бюрото за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) твърди, че той е починал от естествени причини, обстоятелствата около смъртта му все още не са ясни. Знаем, че има многобройни оплаквания от нехуманни условия и неадекватна медицинска помощ в центъра Норт Лейк", заявиха те, цитира БТА.

"Ние изискваме незабавно и прозрачно разследване на обстоятелствата около смъртта на г-н Ганчев, включително разследване на сигналите от други задържани, че той е поискал медицинска помощ и не я е получил навреме, за да бъде спасен животът му", се казва още в позицията им.

Според местната медия "Мичиган лайв", българинът е починал на 15 декември, а обстоятелствата около смъртта му са обект на разследване. Той е изпратен в центъра, след като е бил арестуван в Чикаго. Не ясно колко време Ганчев е прекарал в центъра, но съдебни документи показват, че към 22 октомври той е бил задържан.

"Към днешна дата знаем за най-малко 30 смъртни случая в центровете за задържане на ICE през тази година, което прави 2025 г. най-смъртоносната година за имигрантите, намиращи се под стража", гласи още позицията на Рамирес и Тлаиб.

Ненко и съпругата му Радка СНИМКА: Личен архив

