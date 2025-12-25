Нацисти опожарили града на белобрадия старец - сега привлича милиони туристи

Домът на дядо Коледа се намира в столицата на Лапландия - Рованиеми. Градът е разположен на Полярния кръг и нашумява през 80-те години на миналия век с най-голямата си атракция - туристите от чужбина. Различните езици на гостите се стрували екзотични на местните хора, които идвали, за да ги наблюдават и слушат. Днес Рованиеми е много популярна туристическа дестинация, като през 2024 г. летището в града регистрира почти един милион пътници, разказва пред Би Би Си Туйя Алариесто, куратор в Регионалния музей на Лапландия.

Въпреки това градът има мрачна история. По време на Втората световна война Финландия е съюзник на Германия. Но през 1941 г. подписва примирие със Съветския съюз, с което се изисква да прогони германските войски, което води до седеммесечната Лапландска война между Финландия и Германия. Докато германските войски се изтегляли на север, те прилагали политика на “изгорената земя”. Рованиеми бил напълно разрушен, само няколко сгради били останали. Така при завръщането си в града местните се натъкнали на опожарените си домове.

Възстановяването почнало сравнително бързо. Една от причините е известният архитект Алвар Аалто, който дошъл в Рованиеми и изготвил градоустройствени планове. Един от тях е т.нар. План с еленските рога – на картата градът бил с формата на глава на елен, а рогата са пътищата, които се разклоняват нагоре. Значителна помощ Рованиеми получава и от чужбина - от САЩ, Европа и различни организации.

Любопитното е, че през 1950 г. идва информацията, че Елинор Рузвелт ще посети Рованиеми. А тогава в града всъщност нямало какво да се види. Някой от местните си спомнил, че край пътя има знак, че се навлиза в Полярния кръг - така се появила идея да се построи малка къща там и да се организира някакво събитие.

Земята била предоставена от местен и разполагали само с една седмица, за да го подготвят. По река Кемийоки се носели дървени трупи и хората ги пренасяли от реката до строителната площадка.

Накрая поставяли вратата на къщичката точно когато самолетът на Елинор Рузвелт кацал. Сградата била завършена буквално в момента на пристигането ѝ – било на косъм. Когато била построена, освен нея местността била напълно празна. Нямало нищо – само малък път, който водел дотам. Младите жени, които работели там, останали през цялото лято – те едновременно работели и живеели в тази хижа. И точно там започва целият туризъм през 1950 г. В продължение на много десетилетия тази вила била единственото място за посещение, а от 70-те години нататък започнало разширяването на района.

Днес Полярният кръг е огромна туристическа зона и най-посещаваното място в региона.