Дядо Коледа идва в България минути след полунощ, маршрутът му се следи и предава на живо

В нощта срещу Коледа светът отново ще се вгледа не в небето за дронове и ракети, а за една червена точка, която лети прекалено бързо, за да е самолет, и твърде точно, за да е случайност. Това е маршрутът на Дядо Коледа - най-следената въздушна операция, която всяка зима обединява деца, родители и пораснали скептици, преструващи се, че проверяват от любопитство. Тя може да бъде видяна от всеки, благодарение на NORAD – Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана.

Традицията започва още на 24 декември сутринта, когато Дядо Коледа потегля от Лапландия. По класическия сценарий това става малко след изгрев местно време, след което шейната, впрегната с елени, се насочва на изток – първо към Азия и Тихоокеанския регион. Причината е проста и логична дори за най-рационалните умове: Дядо Коледа следва часовите зони, за да успее да бъде навсякъде навреме.

Проследяването му става чрез сайта на NORAD - norad santa.org. Същата структура, която следи реални въздушни заплахи, всяка година отделя време и ресурси, за да показва в реално време къде се намира най-обичаният “нарушител” на въздушното пространство. На картата се виждат маршрутът, броят на раздадените подаръци и оставащото време до пристигането му във всяка точка на света.

Историята на това проследяване започва случайно. В средата на миналия век американско списание публикува телефонен номер, на който децата можели да се обадят, за да говорят с Дядо Коледа. Заради печатна грешка обаче номерът се оказал директна линия към военен център. Вместо да затворят, дежурните офицери решили да влязат в ролята – и така се ражда една от най-устойчивите коледни традиции в света, в която армията за една нощ сменя тревогите с приказка.

Кога идва ред на България? Обикновено това се случва в малките часове на нощта срещу Коледа, след като Дядо Коледа вече е минал през Близкия изток и Европа. По данните от предишни години шейната прелита над страната малко след полунощ, когато повечето деца вече спят, а възрастните се правят, че не проверяват телефона си “за последно”.

Всичко това може да се следи през компютър или телефон – карта, анимации, дори кратки видеа от “радарите”. И макар никой да не вярва, че военни с униформи наистина засичат елени, за няколко часа в годината дори най-строгите системи за сигурност оставят място за магия. Защото ако има нещо, което си струва да бъде следено до последната секунда, това е надеждата, че Дядо Коледа отново ще мине и този път няма да пропусне никого.