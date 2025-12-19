Потвърдиха срещата за Украйна в Маями през уикенда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преговори за Украйна в различен формат предстоят в Маями през уикенда, потвърди Ройтерс.

Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания.

През почивните дни Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър, ще разговарят с руска делегация, каза служител на Белия дом пред Ройтерс, цитира БТА.

Тези срещи ще се състоят на фона на опитите за договаряне на споразумение за слагане на край на войната в Украйна.