Потребителското доверие в Еврозоната е намаляло

Потвърдиха срещата за Украйна в Маями през уикенда

Стив Уиткоф Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Преговори за Украйна в различен формат предстоят в Маями през уикенда, потвърди Ройтерс.

Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания.

През почивните дни Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър, ще разговарят с руска делегация, каза служител на Белия дом пред Ройтерс, цитира БТА.

Тези срещи ще се състоят на фона на опитите за договаряне на споразумение за слагане на край на войната в Украйна.

