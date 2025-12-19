Заподозреният за атаката с нож в Тайпе е 20-годишен, убил е двама и ранил шестима

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заподозреният в атака с нож в Тайпе е убил двама души и е ранил шестима.

Мъжът хвърли димни бомби в станция на метрото в Тайпе до главната жп гара на града днес и намушка с нож няколко души, като двама са загинали, а шестима са ранени, много от които в критично състояние, предаде ДПА, позовавайки се на централната информационна агенция ноа Тайван.

Заподозреният е мъж на около 20 години, който също е загинал, съобщи агенцията.

Местните медии съобщиха, че мъжът, който е бил издирван беглец, е бил обграден от полицията на покрива на сграда и е паднал, което е довело до смъртта му, съобщава БТА.

Полицията съобщи, че заподозреният първо е задействал димна бомба близо до изхода на гарата, предизвиквайки паника, след което се е преместил в близкия търговски район на станция "Цзунхан Мас Рапид Транзит" (Zhongshan Mass Rapid Transit), където е намушквал произволно минувачи.

Премиерът Чо Чжунг-тай заяви, че властите незабавно са разпоредили засилени мерки за сигурност в цялата страна на железопътни и автомобилни гари, метростанции и летища. Чо също така поиска от властите да работят през нощта, за да разкрият мотива на заподозрения Чанг.

Президентът Уилям Лай заяви, че правителството ще засили мерките за сигурност, ще разследва бързо случая и ще гарантира обществената безопасност.