Путин: Властта в Украйна трябва да е легитимна, а без избори това е невъзможно

Руският президент Владимир Путин заяви по време на годишната си пресконференция, че властта в Украйна трябва да стане легитимна и за това е необходимо произвеждането на избори, предаде ТАСС.

"В края на краищата, властта в Украйна трябва да стане легитимна, а без произвеждането на избори това е невъзможно", каза Путин.

"Готови сме да обмислим осигуряването на сигурността по време на евентуални избори в Украйна, дори и това да означава да се въздържаме от удари дълбоко в украинска територия в самия ден на гласуването", заяви Путин. Той уточни, че украинските граждани, живеещи в Русия, също би следвало да вземат участие в изборите.

Руският президент определи въвеждането на временно международно управление в Украйна като "хипотетично", но при наличието на воля от страна на западните сили и в условията на разкрития корупционен скандал би било възможно да се обмисли такъв вариант.

Владимир Путин допълни, че въоръжените сили на Русия са станали най-боеспособните в света и това представлява голямо събитие в живота на страната.

"Наскоро на заседание на Министерството на отбраната за развитието на въоръжените сили заявих, че те вероятно са станали най-боеспособните на света, като се имат предвид и новите видове въоръжения, някои от които са стратегически. Това са само големи събития в живота на страната и не се отнасят само до развитието на въоръжените сили", посочи Путин, цитиран от БТА.