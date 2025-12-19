ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия забрани употребата и притежанието на райски газ от непълнолетни

Райски газ Снимката е илюстративна

Германските законодатели приеха закон, забраняващ притежанието и закупуването на азотен оксид, наречен още райски газ, за лица под 18-годишна възраст, предаде ДПА.

Райският газ се разпространява все повече в Германия и се употребява като наркотик по време на партита, отбелязва агенцията.

Горната камара на германския парламент (Бундесратът) прие закона днес, след като той беше гласуван в долната камара (Бундестага).

Според новия закон покупко-продажбата на райски газ онлайн и от вендинг машини ще бъде напълно забранена, съобщава БТА.

Консумацията на субстанцията е свързана с високи рискове за здравето, особено за непълнолетните. Рисковете могат да варират от пълна загуба на съзнание до трайни увреждания на нервната система.

Новите правила се очаква да влязат в сила през април следващата година.

