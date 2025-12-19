Българин почина в център за задържане на имигранти в САЩ (Обзор)

Ненко Ганчев бил арестуван заради заповед за депортация

Български кандидат за зелена карта почина внезапно в частен имиграционен затвор в американския щат Мичиган. Причината за смъртта на 56-годишния Ненко Ганчев от Карлово е неизвестна. От федералната Имиграционна и митническа служба предполагат, че най-вероятно трагичният край е настъпил поради естествени причини.

Въпреки че инцидентът в затвора се е случил в понеделник, за него се разбра в четвъртък след острата реакция на две федерални конгресменки и съобщенията на съпругата на Ненко - Радка Петрова.

В интервю за BG VOICE тя разказва, че мъжът е бил арестуван на 23 септември, малко преди да приключи интервюто му за зелена карта. Радка и Ненко са били във връзка от 20 години, а от 8 са женени. Жената е американска гражданка и поради това са искали да уредят легалния му статут в САЩ.

“Точно преди да ни кажат дали е одобрен, федерални

агенти дойдоха и взеха съпруга

ми”,

разказва Радка.

Последват седмици, в които не ѝ е позволено да го вижда. Ненко е настанен в частния затвор “Норт Лейк Център”. Позволено му било да говори по 44 минути на ден по телефона с жена си, но се оплаквал, че му давали малко храна.

“Потискаше го да седи там”, разказва Радка. Тя добавя, че Ненко е бил диабетик и в затвора му давали лекарства, за да контролира състоянието си, но те са били без опаковка и не е знаел какво точно е вземал.

На 15 декември вечерта Радка не успява да се чуе със съпруга си, както обикновено. Когато на следващия ден проверява в приложението на ареста, вижда, че той е със статус “освободен”. Започва да звъни на адвокатите си, за да разбере дали е пуснат, или депортиран. Няколко часа по-късно получава обаждане от българското генерално консулство в Чикаго, от което разбира, че съпругът ѝ е починал в ареста.

На сайта на имиграционната служба на САЩ пише, че българинът е бил заварен в килията си в безсъзнание, при което служителите на затвора започнали незабавно да му прилагат сърдечен масаж. Била викната и бърза помощ, но дежурният лекар го обявил за мъртъв. Ведомството разглежда смърта на Ненко като естествена, но тялото му е пратено за аутопсия за допълна експертиза.

Впоследствие стана ясно, че ден след ареста му, кандидатурата му за зелена карта всъщност е била одобрена. Ненко Ганчев е бил задържан като част от “Операция Мидуей Блиц” на президента Доналд Тръмп, която се проведе в района на Чикаго през септември, пише BG VOICE. Той обаче бил в списъка на 615 имигранти, за които федерален съдия разпоредил незабавното им освобождаване. Действията срещу мъжа са били предприети, защото имал по-ранна заповед за екстрадиция в България от друг съдия. Не е ясно защо е бил оставен в затвора толкова време.

Радка го описва като добър и трудолюбив човек, който бил собственик на малка фирма за превозване.

Не на същото мнение са от Имиграционната и митническа служба. Те го описват като нелегален “имигрант и престъпник”. На сайта си твърдят, че Ненко е бил арестуван няколко пъти в САЩ. Един път за кражба през 1996 г., но обвиненията срещу него са били свалени през 1997 г. Вторият път е за нападение и побой, но отново следствието срещу него е било прекратено. Третият е през 2005 г. за каране в нетрезво състояние, но резултатите от присъдата му са неизвестни.

“Ние сме дълбоко загрижени за смъртта на г-н Ганчев. Макар имиграционната служба да твърди, че той е починал от естествени причини, обстоятелствата около смъртта му все още не са ясни. Ние

изискваме незабавно и прозрачно разследване

на обстоятелствата около инцидента”, призоваха конгресменките Рашида Тлаиб и Делия Рамирез от Демократическата партия.

В петък пък стана ясно, че президентът Тръмп е суспендирал за неограничен период лотарията за зелена карта. Причината за решението е, че стрелецът, който уби двама души в университета “Браун” по-рано тази седмица, е попаднал в САЩ благодарение на тази програма.

