По релси към дома на Дядо Коледа или на обиколка из норвежките фиорди – най-добрите пътешествия с влак тази зима

Коледните празници в Европа никога не разочароват със своите снежни пейзажи, като че ли излезли от картичка, пищните украси, озарени с блестящи светлини, с весели празненства и традиционни коледни базари.

Сега е времето хората заслужено да се отпуснат и да се насладят на качествено време със семейството. Понякога това включва и пътешествия до любими дестинации, които олицетворяват празничния дух, а един от най-добрите начини за пътуване в Европа е именно железопътният транспорт. От замръзнали земи на север към Лапландия до китни обиколки в сърцето на Стария континент, където се провеждат някои от най-емблематичните коледни базари, през този празничен сезон редица компании предлагат тематични маршрути.

Вероятно най-коледното изживяване с влак в Европа е пътуването с “Експреса на Дядо Коледа” във Финландия

Маршрутът на ежедневния нощен влак стартира от столицата Хелзинки и стига чак до началото на Северния полярен кръг, като крайната му дестинация е град Рованиеми. Пътниците имат възможността да изберат място за сядане или собствено спално купе. Влакът разполага с Wi-Fi и вагон-ресторант, а кабините са оборудвани с електрически контакти, като има опции за такива с личен душ и тоалетна. Експресът освен това има и вагон, предназначен за автомобили.

Пътниците могат да се насладят на красивите снежни пейзажи на Финландия, а някои късметлии дори могат да наблюдават северното сияние. Явлението в момента е сравнително лесно забележимо заради дългите зимни нощи на север. Сега Слънцето е в своя максимум - това е период в 11-годишния цикъл на звездата, когато тя е най-активна и се наблюдават най-много слънчеви петна, изригвания и коронални масови изхвърляния (CMEs), което води до по-силни северни сияния.

Панорамният “Ледников експрес” пътува през един от най-красивите маршрути в Швейцария, а и в Европа. Той се движи целогодишно, но зимното пътуване определено е предпочитано от мнозина. СНИМКА: GETTY IMAGES

Крайната спирка на влака - Рованиеми, или “официалният дом на Дядо Коледа”, пътешествениците достигат сутринта. Там те могат да посетят селото и Главната поща на Дядо Коледа, за да си подпечатат паспортите с

печат от Северния полярен кръг

От пощата могат и да се изпращат писма, което е добра идея за коледна изненада. Градът на Дядо Коледа е дом на около 63 хил. души, като е проектиран да е във формата на еленска глава - дизайн на един от най-известните финландски архитекти Алвар Аалто.

Друго изключително популярно пътешествие с влак, особено по време на коледните празници, а и през целия зимен сезон, е

маршрутът на швейцарския

Glacier Express - “Ледниковия експрес”

Наричан още “най-бавният бърз влак” в света, “Ледниковият експрес” се движи между два от най-известните алпийски курорти в Швейцария - Сен Мориц и Цермат, като пътуването трае близо 8 часа. Дължината на маршрута е 291 км, а самият път предлага едни от най-живописните гледки в цяла Европа.

Нощният влак от Хелзинки до дома на Дядо Коледа - Рованиеми, е възможно най-коледното преживяване с влак. Освен че пътниците могат да наблюдават северното сияние, когато пристигнат в началото на Северния полярен кръг, ги очаква невероятна празнична атмосфера. СНИМКА: GETTY IMAGES

Влакът е оборудван с големи стъклени прозорци, пригодени именно за съзерцаване на панорамата, изпълнена със заснежени планини и сини езера. По време на пътуването “Ледниковият експрес” преминава през 91 тунела и по 290 моста, а някои от спиращите дъха гледки включват прохода Оберлап (2033 м) - най-високата точка от маршрута, Рейнското дефиле, известно още като “Швейцарския Гранд Каньон”, както и виадукта Ландвасер, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно и природно наследство.

Желаещите да пътуват с “Ледниковия експрес” избират между три класи - втора, първа и Excellence. Влакът предлага най-различни удобства, а в класа Excellence сервират луксозна 5-степенна вечеря с вегетариански, вегански, безглутенови и безлактозни предложения, гарнирани с отлични швейцарски вина от региона. Всички ястия във вагон-ресторанта са прясно приготвени, като кухнята винаги залага на сезонно меню. Цената на билета за втора класа е 213 швейцарски франка (447 лв.), на първа класа е 213 франка (684 лв.), а тези, които искат най-луксозното преживяване, плащат по 812 франка (1704 лв.) на човек. Сред фаворитите за пътуванията с влак тази зима е и

жп линията Осло - Берген – един от най-високопланинските маршрути в Европа

Според мнозина линията може да бъде и достоен претендент за най-красив маршрут в света. Дължината на пътешествието е почти 500 км и продължава малко над 6 часа. При пътуване от норвежката столица до Берген е препоръчително да се резервира билет от лявата страна на влака за най-добра гледка, а съответно при обратния маршрут от дясната.

Пейзажите, които се откриват, са приказни през цялата година, но с настъпването на зимния сезон замръзналата природа изглежда още по-вълшебна. Редуват се водопади, снежни поляни и планини, фиорди и китни селца с дървени къщи. Ако някой има малко повече късмет, може да мерне диви северни елени или арктически лисици.

Някои от забележителностите по маршрута включват платото Хандаргервида - едно от най-големите планински плата в Европа, високопланинска гара Финсе, която има невероятна гледка към близкия ледник, както и Гейло - популярен ски курорт, пише “Евронюз”. Пътниците могат да се прекачат на известната жп линия Флом през гара Мирдал за още по-незабравимо пътешествие из фиордите. Влакът има опция, която включва спални вагони, като някои са пригодени за семейства. Класите са две - първа и втора, като има вагон-кафене и автомати за снаксове.

Сред най-запомнящите се пътешествия с влак несъмнено се нарежда и

луксозното преживяване на борда на Golden Eagle Danube Express

Тази година компанията Golden Eagle Luxury Trains - една от най-добрите в Европа за частни пътувания с влак, включи в предложенията си маршрута “Коледните базари в Централна Европа”, който свързва Будапеща и Мюнхен, преминавайки през Виена, Австрийските Алпи и достига до Залцбург.

Пътуването продължава 8 дни, като включва две нощувки в петзвезден хотел в Будапеща, празнични вечери, екскурзии с гид из града, шампанско и обиколка на коледните базари.

В програмата на пътниците има още традиционна разходка с конска карета във Виена, концерт с виенски коледни песни и различни дегустации. Адаптираните маршрути на Golden Eagle Danube Express могат да включват и други емблематични градове като Париж, Берлин и Амстердам.

Запазването на места става чрез запитване, тъй като компанията работи индивидуално с клиентите си, за да им осигури най-доброто преживяване.

Има и някои готови опции - от Париж до Истанбул например цената за по-ниската класа, която реално също се води лукс, е малко над 16 хил. евро, а по-скъпата опция е 20,3 хил. евро.