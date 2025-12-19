Влюбеният Путин сравни евролидерите с крадци, мисли да спре атаките по Украйна, ако има избори (Обзор)

“Глупост” е да се твърди, че ще нападна ЕС, обяви руският президент

Любовта и войната, изглежда, наистина вървят ръка за ръка не само в популярни фрази, но и в реалния живот. Поне според руснаците. В петък президентът Владимир Путин призна, че е влюбен, докато отговаряше на поредица от въпроси на годишната си пресконференция в Москва. Макар и лаконичен, руският президент недвусмислено каза “да”, когато беше питан по темата от местна журналистка. Путин, разбира се, не разкри името на любовния си интерес и бързо се върна към други въпроси.

Ден преди традиционната пресконференция на руснака 27-те евролидери се събраха в Брюксел, за да обсъдят как ще помогнат финансово на Украйна през 2026 г. Разговорите определено бяха напрегнати и продължиха над 15 часа. Причина за това беше трудното решение дали новият заем за Украйна да бъде обезпечен посредством замразените руски активи в Европа на обща стойност 210 млрд. евро. По-голямата част от парите се държат от базирания в Брюксел финансов депозитар Euroclear, което съвсем не прави изненадваща позицията на Белгия. Още от момента, в който идеята за ползването на руските замразени активи почна да се обсъжда по-сериозно, тя получи сериозен отпор от премиера Барт де Вебер, който неведнъж обясни, че Белгия се притеснява от ответна реакция от Русия, чиято тежест страната е възможно да понесе сама.

Макар че в хода на преговорите излизаше разнопосочна информация, включително и че евролидерите са стигнали до съгласие да ползват руските активи, в крайна сметка стана ясно, че заемът за Украйна ще бъде обезпечен от страните от ЕС, а размерът му ще бъде 90 млрд. евро. Финансовата подкрепа Киев ще получи за 2 г., а няколко страни от блока отказаха да вземат участие. Това са Чехия, Словакия и Унгария. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че според него “украинците никога няма да могат да върнат заема”, което прави 90-те млрд. “изгубени пари”.

Още преди края на преговорите в Брюксел Руската централна банка предупреди, че ще предприеме съдебни действия, ако бъдат пипани замразени активи. В петък за сериозни ответни действия заговори и Путин, дори и ЕС да реши, че няма да ги ползва. Според президента лидерите на европейските страни, поискали да посегнат на активите, са крадци.

“Последствията са много сериозни за крадците”, предупреди той. Путин даже се поправи, тъй като според него “крадец” не е най-доброто определение - да откраднеш нещо, е “тайна, а тук се извършва съвсем открито”.

Путин упрекна евролидерите, че говорят “глупости”, когато става дума за потенциални военни действия от Русия срещу Европа. “Те постоянно казват, че се готвят за война с Русия - това се прави въз основа на тяхната вътрешнополитическа мотивация, за да се създаде образ на враг”, смята руснакът.

По същото време украинският лидер Володимир Зеленски заяви от Варшава, че Москва “ще се заеме незабавно с Полша”, в случай че Украйна бъде победена.

По време на 4-часовия брифинг Путин отбеляза още, че Кремъл би могъл да спре огъня към Киев временно, ако в страната има избори. “Готови сме да обмислим осигуряването на сигурността на изборите в Украйна, поне като се въздържим от атаки дълбоко в територията в деня на изборите”, посочи той.