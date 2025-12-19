ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заподозреният за атаката с нож в Тайпе е убил трим...

Българската държава подари линейка за гражданите на сръбската община Цариброд

Теодора Енчева, БТА

Линейка Снимка: Снимка: Архив

 Извънредният и пълномощен посланик на Република България в Белград Ангел Ангелов  и генералният консул на Република България в Ниш Димитър Цанев подариха от името на българската държава линейка за спешна помощ на здравния център в община Цариброд, Източна Сърбия, където живеят представители на българското национално малцинство.

"Линейката е подарък, за да се ползва за всички граждани на община Цариброд, не само за представителите на българското национално малцинство тук, което представлява своеобразен мост между България и Сърбия и е важен фактор за укрепване на приятелството, взаимното разбирателство и добросъседството между Република България и Република Сърбия", каза извънредният и пълномощен посланик на България в Белград Ангел Ангелов.

Линейката представлява безвъзмездна финансова помощ в размер на 109 230,24 лв. в изпълнение на проект, подписан между кмета на Цариброд Владица Димитров и генералния консул на България в Ниш Димитър Цанев. Сумата се отпуска от българското министерство на външните работи чрез програмата „Българска помощ за развитие".

Линейката ще се използва при необходимост от спешна помощ в цялата община Цариброд и особено в планинските й райони, както и в района на границата с България.

