Най-малко 7 войници са убити при атака срещу военна база в Колумбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко седем войници бяха убити, а 30 – ранени при атака с дронове и взривни устройства срещу военна база в Колумбия, съобщи колумбийската армия, цитирана от Франс прес.

Колумбийските военни обвиниха за нападението партизаните от "Националната освободителна армия".

В публикация в социалната мрежа "Екс" министърът на отбраната осъди "по най-категоричен начин терористичната акция на партизаните", извършена с дронове и бомби.

Нападението е извършено в район близо до границата с Венецуела, съобщава БТА.

По данни на армията взривът е избухнал в поделение на пехотен батальон. Тази седмица общо девет колумбийски военнослужещи бяха убити при нападения на "Националната освободителна армия" на фона на намиращите се в застой мирни преговори между групировката и лявото правителство на президента Густаво Петро.

От неделя на партизаните бяха приписани общо 82 атаки или актове на саботаж. Крайнолявата партизанска организация, която разполага с около 5800 бойци, действа в повече от 20% от колубийските общини и е най-голямата бунтовническа групировка в Америка.

Според данни на Министерството на отбраната на Колумбия, от януари до септември 146 войници и полицаи са били убити от различни незаконни въоръжени формирования.

Президентът Петро прави опити за мирни преговори с "Националната освободителна армия" от встъпването си в длъжност през 2022 г., но без резултат. През януари разговорите окончателно се провалиха, след като партизаните убиха над 100 души в граничен регион близо до Венецуела.