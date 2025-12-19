ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин почина в център за задържане на имигранти...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21947310 www.24chasa.bg

Най-малко 7 войници са убити при атака срещу военна база в Колумбия

2320
Картахена, Колумбия. СНИМКА: Pixabay

Най-малко седем войници бяха убити, а 30 – ранени при атака с дронове и взривни устройства срещу военна база в Колумбия, съобщи колумбийската армия, цитирана от Франс прес.

Колумбийските военни обвиниха за нападението партизаните от "Националната освободителна армия".

В публикация в социалната мрежа "Екс" министърът на отбраната осъди "по най-категоричен начин терористичната акция на партизаните", извършена с дронове и бомби.

Нападението е извършено в район близо до границата с Венецуела, съобщава БТА.

По данни на армията взривът е избухнал в поделение на пехотен батальон. Тази седмица общо девет колумбийски военнослужещи бяха убити при нападения на "Националната освободителна армия" на фона на намиращите се в застой мирни преговори между групировката и лявото правителство на президента Густаво Петро.

От неделя на партизаните бяха приписани общо 82 атаки или актове на саботаж. Крайнолявата партизанска организация, която разполага с около 5800 бойци, действа в повече от 20% от колубийските общини и е най-голямата бунтовническа групировка в Америка.

Според данни на Министерството на отбраната на Колумбия, от януари до септември 146 войници и полицаи са били убити от различни незаконни въоръжени формирования.

Президентът Петро прави опити за мирни преговори с "Националната освободителна армия" от встъпването си в длъжност през 2022 г., но без резултат. През януари разговорите окончателно се провалиха, след като партизаните убиха над 100 души в граничен регион близо до Венецуела.

Картахена, Колумбия. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване