Българин почина в център за задържане на имигранти...

Заподозреният за атаката с нож в Тайпе е убил трима и е ранил девет

828
Заподозреният е мъж на 27 години с името Чан Вън, който също е загинал Снимка: Ройтерс

Мъж хвърли димни бомби в станция на метрото в Тайпе до главната жп гара на града днес и намушка с нож няколко души, като трима са загинали, а девет са ранени, много от които в критично състояние, предаде ДПА, позовавайки се на централната информационна агенция на Тайван.

Заподозреният е мъж на 27 години с името Чан Вън, който също е загинал, съобщи агенцията, цитирана от БТА. 

Местните медии съобщиха, че мъжът, който е бил издирван беглец, е бил обграден от полицията на покрива на сграда и е паднал, което е довело до смъртта му.

Полицията съобщи, че заподозреният първо е задействал димна бомба близо до изхода на гарата, предизвиквайки паника, след което се е преместил в близкия търговски район на станция "Цзунхан Мас Рапид Транзит" (Zhongshan Mass Rapid Transit), където е намушквал произволно минувачи.

Премиерът Чо Чжунг-тай заяви, че властите незабавно са разпоредили засилени мерки за сигурност в цялата страна на железопътни и автомобилни гари, метростанции и летища. Чо също така поиска от властите да работят през нощта, за да разкрият мотива на заподозрения.

Президентът Уилям Лай заяви, че правителството ще засили мерките за сигурност, ще разследва бързо случая и ще гарантира обществената безопасност.

 

