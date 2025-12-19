Марко Рубио: Може да участвам в преговорите за Украйна в Маями

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на пресконференция в Държавния департамент, че може да вземе участие в преговорите за Украйна, които ще се състоят този уикенд в Маями, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинската делегация, оглавявана от Рустем Умеров, ще започне нов кръг от преговори, на които ще участват също специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, както и руски представители.

Марко Рубио посочи, че има напредък за уреждането на конфликта в Украйна, но предстоят да бъдат разрешени най-сложните въпроси.

"Не става въпрос да накараме всички да сключат споразумение, а да разберем какво очакват да получат двете страни, от какво са готови да се откажат и къде можем да намерим пресечна точка. Разбира се, за това се изисква много време и упорита работа, а това не може да се постигне само на пресконференции или чрез медиите. Мисля, че има напредък, но ни предстои още работа."

Що се отнася до сигурността в Карибско море и Южна Америка, Рубио заяви по време на пресконференцията, че САЩ са получили обещания от страна на Съвета за сигурност на ООН, че личният състав на международната мисия за сигурност в Хаити ще бъде увеличен с 7500 души персонал за борба срещу въоръжените банди. "Първоначално силите за сигурност трябваше да наброяват 5500 души, но получихме обещания за 7500 от различни страни", уточни Марко Рубио.

Държавният секретар допълни, че САЩ не се опасяват от нарастване на напрежението с Русия по отношение на Венецуела на фона на струпването на американски въоръжени сили в Карибско море. "Не се опасяваме от евентуална ескалация с Русия по отношение на Венецуела, тъй като винаги сме очаквали, че ще подкрепят режима на Мадуро", заяви Рубио.

По отношение на конфликта в Судан държавният секретар заяви, че непосредствената цел на Вашингтон е прекратяването на военните действия с настъпването на новата година, което ще даде възможност на хуманитарните организации да доставят помощ.

Той разясни, че администрацията на президента Доналд Тръмп вече е влязла в контакт с лидерите на Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Египет за разрешаването на конфликта в Судан.