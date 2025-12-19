Русия прекратява военните си споразумения с Германия и други западни страни

Правителството на Русия разреши на министерството на отбраната да прекрати редица военни споразумения с Германия, Полша, Норвегия и други западни страни, които бяха подписани в периода от 1992 до 2002 година, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Документът е публикуван на портала за правни актове.

"Да се разреши на Министерството на отбраната на Русия да прекрати следните международни договори: споразумението между Министерството на отбраната на Руската федерация и Министерството на отбраната на Федерална република Германия, подписано в Москва на 13 април 1993 г.; споразумението между Министерството на отбраната на Руската федерация и Министерството на националната отбрана на Република Полша в областта на отбраната, подписано в Москва на 7 юли 1993 г.; споразумението между Министерството на отбраната на Руската федерация и Министерството на отбраната на Кралство Норвегия за сътрудничество в областта на отбраната, подписано в Москва на 15 декември 1995 г.", се посочва в документа.