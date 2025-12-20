Иран екзекутира 27-годишен мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран екзекутира рано тази сутрин мъж, който според властите е бил осъден за шпионаж в полза на Израел и за връзки с ирански опозиционни групи. Новината предаде Ройтерс, позовавайки се на агенция Мизан, която е свързана със съдебната система в страната.

Иран неведнъж е екзекутирал хора, обвинявани във връзки с израелските разузнавателни служби и в подпомагане на операциите им на територията на страната, пише БТА.

Базираната в Осло организация "Ирански права на човека" заяви в "Екс", че мъжът, идентифициран като 27-годишният студент по архитектура Агил Кешаварз, е бил осъден на смърт по обвинения, свързани с шпионаж в полза на Израел, "въз основа на признания, изтръгнати с мъчения".

През тази година броят на екзекуциите на иранци, осъдени за шпионаж в ползва на Израел, нарасна значително, като през последните месеци са изпълнени множество смъртни присъди.