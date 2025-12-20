Тръмп опита да убеди избирателите в Северна Каролина, че се справя с инфлацията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посети ключовия щат Северна Каролина, където се опита да убеди избирателите, че неговата политика в областта на икономиката е правилна. Това се случва преди междинните избори догодина, които могат променят разпределението на местата в едната, а може би и двете камари на Конгреса на САЩ и да се окажат проблемни за Тръмп и управляващите републиканци, пише БТА.

"Вчера беше обявено, че инфлацията е много по-ниска от очакваното", заяви Тръмп пред събралите се хора в Роки Маунт, след като вчера правителството съобщи, че потребителските цени са се повишили с 2,7 процента през ноември спрямо същия период на миналата година. "Аз ви казах!", заяви Тръмп.

С нарастващите цени и безработицата, Тръмп има много работа пред себе си. Проучване на Ройтерс/"Ипсос", публикувано във вторник, показа, че само 33 процента от пълнолетните американци одобряват начина, по който Тръмп се справя с икономиката.

Тръмп твърди, че икономиката е напът да отбележи ръст благодарение на политиката му и че всички проблеми, с които се сблъскват хората, са по вина на демократите. Той заявява, че е понижил цената на горивото, наложил тарифи, които генерират милиарди долари в полза на американското министерство на финансите, и че е привлякъл стотици милиарди долари в инвестиционни обещания от чуждестранни правителства.

Републиканците обаче са обезпокоени, че икономическите проблеми могат да застрашат шансовете им на междинните избори през ноември 2026 г., които ще решат дали Републиканската партия ще задържи контрола над Камарата на представители (долната камара) и Сената (горната камара) на Конгреса на САЩ през двете оставащи години от мандата на Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Демократите, от своя страна, твърдят, че Тръмп не се е справил добре с управлението на икономиката, която беше в центъра на предизборната му кампания за президентските избори миналата година.

Демократът Дон Дейвис е избран за член на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ от избирателния район, в който попада и Роки Маунт, където Тръмп говори днес. Дейвис ще трябва да се изправи пред трудно преизбиране на междинните избори следващата година, след като границите на избирателния му район бяха прекроени. В щата Северна Каролина се очаква и оспорвана битка за Сената.

Северна Каролина се смята за "колебаещ се" щат, защото изборите в него са оспорвани. Тръмп обаче спечели щата през 2016 г., 2020 г. и 2024 г. Събитието в Северна Каролина е една от спирките на Тръмп по пътя към резиденцията му Мар-а-Лаго на брега на Палм Бийч във Флорида, където президентът на САЩ планира да прекара коледните и новогодишните празници.