"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима палестинци са убити при израелска атака срещу училище в квартал Ал Туфа, източно от град Газа. Там са били настанени разселени хора, предаде Ройтерс, позовавайки се на директорът на болницата "Аш Шифа" д-р Мохамед Абу Селмия.

По-голямата част от убитите са деца, а няколко от ранените са били настанени в болници,пише БТА. Успели са да извадят телата едва след като Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси е съгласувала това с израелските сили.

Израелската армия съобщи във връзка с атаката, че са били са били идентифицирани няколко подозрителни лица в командите структури извън определената линия за прекратяване на огъня и че израелските сили са открили огън по тях. "Израелската армия е запозната с твърденията за жертви в района и подробностите (около случилото се) се разглеждат", се посочва в изявление.

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" определи атаката като "брутално престъпление" и поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня.

С петимата убити, броят на палестинците, убити при израелски удари, достигна 400 от началото на споразумението за прекратяване на огъня през октомври, съобщи контролираното от "Хамас" Министерство на здравеопазването на Газа.

Израел заяви, че за същия период палестински въоръжени групировки са убили трима израелски войници.