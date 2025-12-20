ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лувърът вече е напълно отворен, служителите спряха...

7 души са санкционирани от САЩ и обвинени в подкрепа на нелегалната наркодържава на Николас Мадуро

Николас Мадуро НИМКА: Wikimedia Commons

Министерството на финансите на САЩ съобщи, че налага санкции на седем лица, които са свързани с колумбийския президент Мадуро и съпругата му. Министърът на финансите Скот Бесънт ги обвини "в подкрепа на нелегалната наркодържава на Николас Мадуро", пише БТА.

"Няма да позволим на Венецуела да продължи да залива нашата страна със смъртоносни наркотици. Мадуро и неговите престъпни съучастници заплашват мира и стабилността в нашето полукълбо. Администрацията на президента (Доналд) Тръмп ще продължи да се бори с мрежите, които подкрепят нелегалната му диктатура", допълни Бесънт.

Министерството на информацията на Венецуела не коментира изявленията на Бесънт.

Венецуелското правителство и Мадуро категорично отричат да са свързани с престъпления и обвиниха САЩ, че се опитва да свали управляващия режим и да сложи ръка върху огромните нефтени находища на Венецуела, отбелязва Ройтерс.

