Мнима козметичка обезобрази майка с "билков" пилин...

Времето София -3° / -3°
Лувърът вече е напълно отворен, служителите спряха стачката си

Лувърът СНИМКА: Pixabay

Музеят Лувър в Париж отвори отново вратите си за посетители. Служителите на културното учреждение гласуваха прекратяването на стачните действия, които ограничиха достъпа до един от най-посещаваните музеи в света.

Решението бе взето по време на общо събрание на музейните работници, които единодушно гласуваха да преустановят стачката, за да може музеят да приема посетители, пише БТА. Стачката доведе до пълното затваряне на музея в началото на седмицата и частичното му отваряне тази сряда.

Профсъюзите заявиха, че са спрели стачката след пет срещи с представители на Министерството на културата, но посочиха, че напредъкът остава недостатъчен, особено по отношение на разрешаването на въпросите за недостатъчния брой служители, заплащането и дългосрочните планове за сигурност. Те изразиха също така безпокойство за лошата поддръжка на сградата и условията на труд.

Представителите на синдикатите разкритикуваха липсата на ангажираност от страна на директорката на Лувъра Лоранс дьо Кар по време на стачката, като посочиха, че тя не се е срещнала с персонала и не се е обърнала към него по време на стачките.

Служителите на музея ще проведат още едно общо събрание на 5 януари, за да решат дали да продължат нови стачни действия.

Лувърът СНИМКА: Pixabay

