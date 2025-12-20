По-свободен трафик за почивните дни в Гърция под обсада на земеделска техника

Към 20 декември 2025 г. ситуацията с фермерските блокади в Гърция остава напрегната. Протестите на гръцките фермери се намират в критична фаза с нови решения за улеснение на трафика през почивните дни и предстоящите празници.

Фермерите възнамеряват да празнуват Коледа на пътните блокади, като уточняват, че по празниците пътищата ще останат отворени за свободно преминаване на туристи, а днес и утре отварят пунктовете за пътни такси близо до блокадите.

Същевременно изпращат ясно послание, че няма да влязат в диалог без осезаеми ангажименти за исканията си, като правителството отговаря, че от 27-те искания 16 вече са решени или са в положителна посока.

Ситуацията на граничния пункт Кулата–Промахон е динамична. Пунктът остава отворен за леки автомобили и автобуси. За камиони се прилагат периодични „ротационни" блокади, но протестиращите проявяват гъвкавост, за да намалят опашките преди Коледа.

Протестиращите фермери обявиха, че от 23 декември (вторник) и през целия празничен период пунктовете ще останат отворени. Тракторите ще бъдат разположени край пътя, без да пречат на движението, за да улеснят пътуващите.

Пунктът Илинден–Ексохи също е засегнат от протестите, като там се прилагат периодични ограничения за камиони.

В Малгара и двете ленти вече са затворени. Към 19:30 снощи лентата за Солун беше отворена само два часа, защото фермерите затвориха кръстовището Халкидона, на стария национален път Солун-Едеса.

Този план ще остане в сила до вторник, когато ще бъде отворен за преминаване на пътници по Коледа. На вътрешните пътища около Серес и пътния възел Лефконас често се образуват тапи поради струпване на земеделска техника.

В събота фермери от блокадата на Никея ще вдигнат бариерите на пункта за събиране на пътни такси Макрихори от 11:00 до 14:00 часа, което ще се повтори и в неделя. Фермерите планират да раздават селскостопанска продукция на преминаващи шофьори, като по този начин, искат да покажат, че продукцията им се продава на ниски цени.

Трактори продължават да са струпани на Националната магистрала в района на Халкида, докато околовръстните пътища остават отворени в района на Тива. Националната магистрала е блокирана в района на кръстовището при Рицона, което води до значителни задръствания. Пътят е затворен в посока Ламия, а по пътя към Атина е затворена от кръстовището Мартину. Околовръстните и сервизните пътища в района на Тива и Кастро остават отворени за леки автомобили, въпреки че на места фермерите провеждат периодични тричасови затваряния и на тези участъци.

Пътищата да са по-свободни през уикенда, но присъствието на тежка техника край магистралите изисква повишено внимание от страна на шофьорите.

Фермерите потвърдиха, че след 23 декември ще осигурят „коридори за свободно преминаване", за да не се превръщат в пречка за коледните празници, но подчертават, че борбата им за изплащане на замразените субсидии продължава.

Основният повод за недоволството на фермерите е „замразяването" на близо 600 милиона евро европейски субсидии. Средствата са блокирани поради разследвания за корупционни схеми, което оставя хиляди производители без очакваните приходи в края на годината. Към това се добавят и високите разходи за електроенергия и горива.