Повечето германци подкрепят намаляването на имиграцията

Повечето германци подкрепят целите на министъра на вътрешните работи Александър Добринт за намаляване на имиграцията, показва представително проучване на института ЮГов.

На въпроса дали подкрепят целта на Добринт за намаляване на имиграцията на търсещи убежище, 53% от анкетираните са отговорили, че я подкрепят „напълно", а 23% - че „по-скоро" я подкрепят. Само 15% от германците отхвърлят в някаква степен плана на Добриндт, 9% не са могли да дадат мнение или не са отговорили, пише БТА.

След като пое поста през май, Добринт разпореди засилване на проверките на всички германски сухоземни граници, въведени от предшественичката му. Той разпореди също така търсещите убежище да бъдат връщани на границата, с изключение на бременните жени, болните и други хора, принадлежащи към уязвими групи.

На равнище ЕС Добринт се застъпва за по-строги правила, които да позволяват процедурите за предоставяне на убежище да бъдат възлагани на държави извън Европейския съюз и да се създават т.нар. центрове за връщане, където да бъдат настанявани търсещите убежище, които са задължени да напуснат страната, ако не могат да бъдат депортирани в родните си страни. Предстои обаче да бъдат намерени държави, които да приемат такива съоръжения на своя територия.