Бил Клинтън и Майкъл Джексън сред гостите на педофила Епстийн

В петък правосъдното министерство на САЩ публикува голям транш снимки и документи, свързани с Джефри Епстийн. На снимките присъстват едни от най-известните световни личности, сред които бившият щатски президент Бил Клинтън, принц Андрю, президентът Доналд Тръмп, Мик Джагър и Майкъл Джексън.

Много от тях и преди са били свързвани с педофила Епстийн, но отричат да са замесени в престъпленията му.

Сред публикуваните документи има и паспорти от чужди държави. Много от файловете са редактирани и данните им са скрити, за да бъде опазена самоличността на жертвите.

Заместник-генералният прокурор Тод Бланш заяви, че предстои още стотици хиляди файлове да бъдат разсекретени през предстоящите седмици. По думите му министерството внимателно преглежда всички документи, за да не попадне в публичното пространство име на някоя от жертвите на Епстийн.

Ето кои са най-знаковите лица, попаднали във файловете на Епстийн.

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън - сниман в басейн и джакузи на острова на Епстийн

Бившият президент е забелязан в някои от снимките, които се предполага, че са от частния остров на педофила.

Една от снимките показва как Клинтън плува, а на друга лежи по гръб в джакузи. Бившият президент Бил Клинът плува в басейн, който се смята, че е в частния остров на Епстийн СНИМКА: Ройтерс Бившият президент Бил Клинът в джакузи, което се смята, че е в частния остров на Епстийн СНИМКА: Ройтерс

Клинтън е сниман в компанията на Епстийн няколко пъти през 90-те и началото на 2000 г., преди финансистът да бъде арестуван. Той обаче никога не е споменаван в показанията на жертвите на Епстийн.

Говорител на бившия президент коментира снимките, като заяви, че те са заснети преди десетилетия.

"Могат да публикуват колкото си искат снимки от преди 20 и повече години, но този случай не е за Бил Клинтън. И никога няма да бъде. Има два типа хора. Едните прекъснаха връзка с Епстийн, преди престъпленията му да излязат на светло. Другата група продължи връзките си с него. Ние сме от първата", казва още говорителят. Тази картина, открита в едно от именията на Епстийн, се смята, че изобразява Бил Клинтън СНИМКА: Ройтерс На тази снимка се виждат Бил Клинтън и Гислен Максуел СНИМКА: Ройтерс Бил Клинтън и Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс Клинтън с непозната жена, снимката е част от разсекретението досиета на Епстийн СНИМКА: Ройтерс

Съдебни документи споменават президента Доналд Тръмп

В част от файловете, публикувани от министерството на правосъдието, има съдебни документи, в които се споменава американският президент. Президентът Доналд Тръмп с Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс

В съдебните документи се посочва, че Епстийн е запознал 14-годишно момиче с Тръмп в неговия курорт Мар-a-Лaгo във Флорида.

По време на предполагаемата среща през 90-те години Епстийн е побутнал Тръмп с лакът и „шегувайки се го е попитал", позовавайки се на момичето: „Тази е добра, нали?", се казва в документа.

Тръмп се е усмихнал и е кимнал в знак на съгласие, според съдебния иск, заведен срещу наследниците на Епстийн и Гислен Максуел през 2020 г.

В документа се казва, че „и двамата се засмяха" и тя се почувствала некомфортно, но „по това време била твърде млада, за да разбере защо".

Жертвата твърди, че е била подготвяна и малтретирана от Епстийн в продължение на много години.

В съдебния иск тя не отправя обвинения срещу Тръмп, а жертвите на педофила не са повдигали никакви обвинения срещу него.

От Белия дом още не са коментирали.

Това е едно от малкото споменавания на президента в хилядите файлове, публикувани в петък. Той може да бъде видян на няколко снимки, но участието му е минимално.

Американският президент многократно е заявявал, че е бил приятел с Епстийн в продължение на години, но че са се скарали около 2004 г., години преди педофилът да бъде арестуван за първи път. Тръмп последователно отрича да е извършил някакво престъпление.

Принц Андрю лежи в скута на петима

Една от снимките показва как британският принц Андрю лежи в скута на петима души. Лицата им са скрити и затова не може да се потвърди дали това са мъже или жени.

През годините Андрю е бил многократно обвиняван за връзките си с Епстийн, като той отрича да е извършил престъпление. След скандалните разкрития в мемоарите на Вирджиния Джуфре обаче принцът беше лишен от титлите си и имението, което споделяше с бившата си съпруга Сара Фъргюсън. Принц Андрю и Бил Гейтс на едно от партитата на Епстийн СНИМКА: Ройтерс

Фъргюсън също присъства на някои от разсекретените снимки. Бившата съпруга на принц Андрю - Сара Фъргюсън СНИМКА: Ройтерс

Майкъл Джексън, Даяна Рос, Крис Тъкър и Мик Джагър

Новите документи включват най-широкия набор от знаменитости, който сме виждали досега в документите на Епстийн.

Бившият финансист беше известен с връзките си в сферата на развлеченията, политиката и бизнеса. Някои от снимките, публикувани от Министерството на правосъдието, го показват заедно със звезди като Майкъл Джексън, Мик Джагър и Даяна Рос.

Не е ясно къде и кога са направени снимките, нито в какъв контекст. Не е ясно също дали Епстийн е бил свързан с всички тези личности или дали е присъствал на тези събития. Предишните публикувани снимки от имението на педофила включват снимки, които той не е направил от събития, на които не е присъствал.

На една от новопубликуваните снимки Епстийн е заснет с Майкъл Джексън. Поп идолът е облечен в костюм, а педофилът е с качулка с цип.

Друга снимка показва Джексън с бившия президент Бил Клинтън и Даяна Рос. Има и снимка на Мик Джагър с Клинтън и Даяна Рос. Бил Клинтън и Мик Джагър СНИМКА: Ройтерс Майкъл Джексън, Бил Клинтън и Даяна Рос СНИМКА: Ройтерс

На няколко снимки е забелязан актьорът Крис Тъкър. На една той е в компанията на Бил Клинтън, а на друга фотография е в частен самолет с Гислен Максуел.

Има и снимки, на които се вижда милиардерът и основател на "Майкрософт" Бил Гейтс, професорът и политически активист Ноам Чомски и бившият съветник на Тръмп Стив Банън. Бил Гейтс с непозната жена СНИМКА: Ройтерс Бил Гейтс с непозната жена СНИМКА: Ройтерс Философът Ноам Чомски с Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс

Има и кадри, на които частният остров е заснет от високо. Виждат се няколкото сгради към имението, басейни и игрища, както и табела "Не преминавайте. Частна собственост". Снимка от частния остров на Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс Снимка от частния остров на Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс Снимка от частния остров на Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс Снимка от частния остров на Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс Снимка от частния остров на Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс Снимка от частния остров на Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс Снимка от частния остров на Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс Снимка от частния остров на Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс Снимка от частния остров на Джефри Епстийн СНИМКА: Ройтерс