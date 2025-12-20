Зеленски обсъди с Доналд Туск укрепването на бойната авиация на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди с полския премиер Доналд Туск укрепването на украинските военновъздушни сили и проекти в областта на отбраната. Те са финансирани по линия на финансовия инструмент за превъоръжаване на ЕС "Действия за сигурността на Европа" (SAFE), които ще включват и съвместно производство на дронове, пише БТА.

"Ние също така обсъдихме икономическото сътрудничество, съвместните инфраструктурни проекти, както и укрепването на бойната авиация на Украйна по линия на финансовия инструмент SAFE на ЕС, включително и съвместно производство на дронове и изтребители", написа украинският президент във "Фейсбук".

Двете страни обсъдиха също така дипломатическите контакти със САЩ за постигане на траен мир, ролята на Европа в този процес, както и решението на Европейския съвет да предостави на Украйна финансова подкрепа в размер на 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г.

"Благодарен съм на министър-председателя и на Полша за твърдата им подкрепа за това решение", отбеляза Зеленски.