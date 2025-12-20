ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Гърция ще може да теглиш пари в брой от магазини...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21949009 www.24chasa.bg

САЩ удариха 70 цели на "Ислямска държава" в Сирия

1824
САЩ удариха 70 цели на "Ислямска държава" в Сирия. СНИМКА: pixabay

Американски военни нанесоха въздушни удари срещу над 70 цели на "Ислямска държава" в централната част на Сирия, съобщава БНТ.

Сред целите са били бойци на групировката, инфраструктура и депа за съхранение на оръжия.

Според министъра на отбраната Пийт Хегсет ударите са отмъщение след атаката срещу американски конвой в централната сирийска провинция Хомс миналата седмица, при която загинаха двама американски войници и един цивилен преводач.

Вашингтон тогава обвини "Ислямска държава" за атаката и обеща да отвърне на удара.

САЩ удариха 70 цели на "Ислямска държава" в Сирия. СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване