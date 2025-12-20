ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Гърция ще може да теглиш пари в брой от магазини...

Рим погна туристите - въвежда 2 евро такса за фонтана "Ди Треви"

Рим въвежда такса за посетителите на известния фонтан "Ди Треви" в центъра на града. Снимка: Pixabay

Рим въвежда такса за посетителите на известния фонтан "Ди Треви" в центъра на града. От 1 февруари догодина всеки турист, който иска да види отблизо фонтана, ще трябва да плати входна такса от 2 евро, съобщава БНТ.

Кметството се надява това да донесе нови приходи на града от поне 6 милиона евро годишно.

Фонтанът, известен от филма на Федерико Фелини "Ла Долче Вита", е основна притегателна точка за посетителите на Рим.

Според вярването, който хвърли монета в него ще се завърне отново във Вечния град.

